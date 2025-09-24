Röntgensjuksköterska, röntgenmottagningen, sjukhuset Torsby
2025-09-24
Vill du arbeta i en modern och varierad röntgenverksamhet med god gemenskap och bred kompetens? Då kan Röntgen Torsby vara rätt plats för dig.
Din arbetsplats
Röntgen Torsby är en del av Bild- och funktionsdiagnostik i Värmland, vi jobbar länsgemensamt med flera uppgifter så som bokningar och granskning. Röntgenmottagningen har dygnet-runt verksamhet och utför cirka 26 000 undersökningar per år.
På vår röntgenmottagning jobbar cirka 20 kollegor fördelat över flera personalkategorier, vi samarbetar nära med varandra och har en familjär arbetsmiljö. Vi utför konventionell röntgen, genomlysning, ultraljud, datortomografi (DT) och magnetkamera (MR). Vi roterar mellan de olika modaliteterna, vilket gör att arbetet känns spännande och omväxlande.
Vi har en dygnet runt verksamhet och jobbar enligt ett rotationsschema. Som anställd inom Region Värmland får du tillgång till flera förmåner som möjlighet till flextid, kompetensutveckling, samt friskvårdsbidrag m.m.
På röntgenmottagningen har vi datortomograf, magnetkamera, ultraljud, och konventionell röntgen. Vi utför de flesta undersökningarna på vår utrustning och jobbar mot att alla ska ha rotation över samtliga modaliteter och kunna hantera ett vanligt dagsprogram. Vi använder RIS & PACS och Cambio Cosmic journalsystem. Vi jobbar treskift på mottagningen vilket innebär att vi roterar mellan dag- kväll- och helgpass samt nätter.
Dina kunskaper/kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad röntgensjuksköterska. Du behärskar svenska språket i tal och skrift. Har du tidigare erfarenheter av röntgenarbete är det meriterande.
Du är trygg, stabil, har självinsikt och du förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt och du ser möjligheterna i förändringar. Du är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer eller pressade situationer, behåller ett realistiskt perspektiv och fokuserar på rätt saker. Du arbetar bra med andra människor, relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan.
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
