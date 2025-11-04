Röntgensjuksköterska Pooltjänst - Avesta, Borlänge, Falun, Ludvika och Mora
2025-11-04
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Bild- och funktionsmedicin är länsklinik med röntgenmottagningar i Avesta, Borlänge, Falun, Ludvika och Mora samt mammografiverksamhet. Hos oss jobbar totalt cirka 240 personer från olika yrkeskategorier, och tillsammans utför vi cirka 200 000 undersökningar och behandlingar årligen. Nu vill vi utöka vår bemanningspool inom Bild och Funktionsmedicin Dalarna. Vi vill satsa på att bygga upp vår verksamhet ytterligare för ökad tillgänglighet, säkerställa våra väntetider enligt medicinsk prioritering, aktivt arbeta för en god bemanning samt öka flexibiliteten för våra medarbetare. Vi söker nu dig som är röntgensjuksköterska och intresserad av att arbeta i vår bemanningspool! Arbetet kan utgå från samtliga lasarettsorter (Avesta, Borlänge, Falun, Ludvika, Mora). Daglig arbetsplats varierar och sker i överenskommelse med verksamheten. Denna tjänst passar dig som vill utvecklas i din profession, är flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter och uppskattar en föränderlig vardag. Vi erbjuder tillsvidareanställning som röntgensjuksköterska med tidsbegränsat förordnande i pool med lönetillägg om 7000 kr/månaden. Genom din anställning hos oss har du flera anställningsförmåner som exempelvis, föräldrapenningtillägg, extra semesterdagar när du fyllt 40 år, möjlighet att löneväxla till tjänstepension, aktivitetsbidrag på 2000 kr för friskvård och möjlighet att träna på våra anläggningar runt om i Dalarna. Medflyttarservice i samarbete med Rekryteringslots och Samarkand. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss!
Som Röntgensjuksköterska i bemanningspool kommer du att rotera mellan röntgenavdelningarna i Dalarna. Du arbetar enstaka dag, kortare sammanhängande period samt vid kö-kortande insatser på de olika orterna. Stundtals är tempot högt, arbetsplats och arbetsuppgifter kan bestämmas med kort varsel. Vi erbjuder en trygg inskolning tillsammans med erfarna kollegor som anpassas utifrån din individuella kompetens och erfarenhet. Vi arbetar i AGFA EI/ Scheduling, Arbetet gäller dag, kväll och helg. Ort: Efter överenskommelse.
Legitimerad Röntgensjuksköterska med erfarenhet av att arbeta med konventionell röntgen och datortomografi
B-körkort med manuell växel och tillgång till egen bil (regionenens bilpoolsbilar finns för särskilda tillfällen)
Meriterande:
Erfarenhet av att arbeta med MRT.
För att passa i rollen behöver du också vara en person som arbetar strukturerat och är bra på att organisera och prioritera ditt arbete. Du tycker om omväxling, du kan arbeta självständigt, är flexibel och stresstålig och har en god samarbetsförmåga då du kommer arbeta i nära samarbete med övriga medarbetare på röntgenavdelningen.Så ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Kontroll i misstanke- och belastningsregister kommer att utföras.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
