Röntgensjuksköterska Natt till Röntgenkliniken Danderyds sjukhus
2026-01-02
Är du röntgensjuksköterska som är redo för en ny utmaning och vill bredda och utveckla din kompetens inom flera olika modaliteter? Hos oss möts du av ett gäng glada, kompetenta kollegor som tillsammans är med och utvecklar röntgenavdelningen.
Vårt anställningserbjudande
Som anställd på Danderyds sjukhus får du ersättning för sjukvård, ett friskvårdsbidrag på 5000 kr per år och tillgång till det välutrustade personalgymmet Lyftet för endast 540 kr per år. Du erbjuds även personalparkering till förmånligt pris. Vi har förmånliga ersättningar för dig som är föräldraledig. Utöver det finns pension, semester, företagshälsovård, försäkringar och löneväxling.
Publicering sdatum2026-01-02
Schemalagda nätter på fast roterande schema. Kvalifikationer
Legitimerad röntgensjuksköterska. Meriterande med några års erfarenhet som legitimerad röntgensjuksköterska. Du behärskar svenska flytande i både tal och skrift.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll med förmåga att bibehålla lugnet i en föränderlig vardag med ett stundtals högt tempo. Du tar ansvar för ditt eget arbete och söker information om så krävs för att åstadkomma ett gott resultat. Du följer planering och struktur, men behöver också kunna hantera arbetet när nya situationer uppstår. Du är en bra kollega som värdesätter och bidrar till ett gott samarbete.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med natur, vatten och t-bana runt knuten. Hos oss arbetar omkring 4500 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. Här möts akutsjukvårdens puls med högkvalitativ vård och det nära omhändertagandet. Vi hjälper varandra och ger dig möjligheten att växa och utvecklas från student till erfaren medarbetare. Du som värnar patienten och du som vill driva patientnära forskning kommer trivas här. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning. Detta uppdrag är starkt integrerat med den kliniska verksamheten och sjukhusets utveckling. Vi vill vara en arbetsplats att längta till.
Från och med den 1 januari 2025 är Danderyds sjukhus en förvaltning inom Akutsjukhusnämnden i Region Stockholm.https://www.ds.se/om-oss/om-ds/
Om verksamheten
Verksamhetsområdet Radiologi omfattar röntgen, nuklearmedicin och sjukhusfysik. På röntgenavdelningen utför vi olika avancerade undersökningar, med hjälp av modern teknik inom röntgen, ultraljud och magnetkamera. Vi gör årligen 140 000 röntgenundersökningar och mer än hälften av alla leverablationer i Sverige. På kliniken finns modaliteter som MR, DT, angiografi, konventionell röntgen, genomlysning, ultraljud samt en ablationsverksamhet. I verksamheten arbetar cirka 150 personer.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet.
