Röntgensjuksköterska Natt - Akademiska Sjukhuset Uppsala
2026-03-13
Verksamhetsområde bild- och funktionsmedicinskt centrum
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Inom verksamhetsområdet bild- och funktionsmedicinskt centrum (BFC) arbetar ca 350 personer och vi utför årligen cirka 200 000 undersökningar och behandlingar per år. Nästan 100 000 undersökningar utförs akut, den andra hälften är tidsbokade undersökningar. Nästan alla bilddiagnostiska metoder, MR, DT (2st nya fotonräknare), konventionell röntgen, intervention, ultraljud, SPECT och PET finns inom verksamhetsområdet. Verksamheten finns även i Tierp och Östhammar där vi bedriver konventionell röntgen samt inom kort även DT i Tierp.
Vår verksamhet på den Centrala röntgenavdelningen som blir din nya arbetsplats har vi dygnet runt verksamhet med både akut-och tidsbokade undersökningar.
Ditt uppdrag
Som Röntgensjuksköterska på natten kommer du utföra akuta radiologiska undersökningar på CT och konventionell röntgen. Vi utför även en del undersökningar på sjukhusets intensivvårdsavdelningar under dygnets alla timmar.
Som nattsköterska hos oss, är arbetstidsmått 32.12h/vecka.
Dina kvalifikationer och kompetens
På grunda av pensionsavgångar söker vi nu legitimerade Röntgensjuksköterskor till vår fina nattgrupp på Centrala Röntgenavdelningen.
Vi vill se att du är en trygg person som kan arbeta i en omväxlande miljö och att du trivs med ett högt tempo.
Dina arbetsuppgifter och den dagliga kontakten med människor ställer höga krav på att du är serviceinriktad, flexibel och har god samarbetsförmåga.
Vi vill också se att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift. Om du har erfarenheter från att arbeta natt med akutverksamhet sedan tidigare så ser vi detta som meriterande, men vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder 100% tillsvidareanställning där tillträde och omfattning sker enligt överenskommelse, provanställning kan komma att tillämpas. Arbetet innebär tjänstgöring Nattetid men möjlighet till rotation dagtid/kväll kan finnas vid önskemål. Tillträde enligt ök.
Vi erbjuder interna utbildningar och stödjer våra medarbetare om man vill fördjupa sig inom något område. Sjukhuset erbjuder även fri tillgång till ett sjukhusgym som har ett brett utbud som t.ex. gym, gruppträning, personliga hälsoprogram, kostrådgivning, massage och mycket mer. Läs gärna mer om vilka förmåner Akademiska Sjukhuset erbjuder dig som medarbetare i vår förmånsbroschyr (https://bit.ly/2JXzHty).
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, Förmåner hos Region Uppsala (https://regionuppsala.se/formaner)
Vill du veta mer?
Avdelningschef Andrea Worreby Thillman +46 72 209 04 79, andrea.worreby.thillman@akademiska.se
Fackliga kontaktpersoner Vårdförbundet 018-611 00 00
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS423/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA
