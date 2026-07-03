Röntgensjuksköterska MR till Unilabs Klara Strand
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2026-07-03
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Vill du vara med och göra verklig skillnad varje dag i en modern verksamhet där idéer välkomnas och utveckling uppmuntras? Kom och bli en del av vårt härliga gäng på Unilabs Klara Strand!
Vår enhet Klara Strand öppnade under 2024 och är specialiserad på radiologi för försäkringspatienter. Här arbetar vi i helt nya lokaler mitt i centrala Stockholm, bara ett stenkast från Centralstationen. Nu söker vi röntgensjuksköterskor som vill bli en del av vårt team och vara med och skapa bästa tänkbara vård för de patienter som besöker oss.
VAD
Som röntgensjuksköterska hos oss får du ett varierat och utvecklande arbete där du roterar mellan MR, CT och konventionell röntgen. Du blir en del av en verksamhet där patienten alltid står i centrum och där kvalitet, service och ett professionellt bemötande är självklara delar av vardagen.
Du kommer till ett varmt och engagerat team med stark laganda och nära samarbete. Här hjälps vi åt, lär av varandra och har roligt tillsammans. Med stöd av en närvarande chef och kunniga kollegor får du goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Vi uppmuntrar delaktighet, kompetensutveckling och välkomnar nya idéer. Här får du möjlighet att göra skillnad – både för patienterna och för verksamhetens fortsatta utveckling.
Vi söker kollegor för både heltidstjänster och timanställningar. I samband med din ansökan får du ange vilken anställningsform du är intresserad av.
VEM
På Unilabs lägger vi stor vikt vid din inställning och personliga egenskaper. För att trivas hos oss tror vi att du är prestigelös, hjälpsam och bidrar till en positiv teamkänsla. Du har en naturlig känsla för service och skapar trygghet för våra patienter genom ett professionellt och varmt bemötande. Dessutom värdesätter vi din nyfikenhet, ditt driv och din vilja att bidra till både verksamhetens och teamets fortsatta utveckling.
Vi söker dig som:
Är legitimerad röntgensjuksköterska med arbetslivserfarenhet från radiologisk verksamhet.
Erfarenhet av MR är ett stort plus, men inget krav.
Har goda kunskaper svenska i tal och skrift
Ansökan
Låter det här som nästa steg för dig? Då ser fram emot att höra från dig! Sista ansökningsdag som är 9/8 men tjänsten kan komma att tillsättas innan dess, så vänta inte med din ansökan.
Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef Kristine Agurell, kristine.agurell@unilabs.com
. Under juli är vi på semester och vi återkommer därför när vi är tillbaka igen i augusti med svar på frågor och information om processen.
Varmt välkommen med din ansökan!
VAR
Tjänsten är placerad på vår enhet Klara Strand nära Centralstationen i Stockholm. Det centrala läget gör det smidigt att ta sig till jobbet, även för dig som bor utanför Stockholm.
Unilabs är en ledande aktör inom radiologi och laboratoriemedicin och Sveriges största privata leverantör av röntgen, mammografi och laboratoriemedicin. Vi möter våra patienter och kunder på sjukhus, närakuter, primärvårdslaboratorier, våra egna fristående röntgenenheter och mottagningar. I Sverige är vi cirka 1 300 medarbetare och totalt arbetar över 13 000 personer inom Unilabs i Europa. Läs gärna mer om oss på www.Unilabs.se
Unilabs erbjuder tjänster inom laboratoriemedicin och bild- och funktionsdiagnostik till öppen och sluten sjukvård. Våra tjänster kännetecknas av hög kvalitet, säkerhet och service. Unilabs har idag ca 1300 medarbetare men vi växer ständigt. De största yrkesgrupperna är biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och läkare med specialistkompetens inom radiologi eller laboratoriemedicin. Att arbeta på Unilabs innebär att förstå att vårt jobb inte bara är att producera testresultat. Vi tillhandahåller verkliga, användbara svar för våra patienter och vårdgivare. Vårt arbete förändrar livet direkt till det bättre, vilket vi ser som ett fantastiskt privilegium och något värt att arbeta för. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Unilabs AB
(org.nr 556118-7179)
111 64 STOCKHOLM Arbetsplats
Unilabs Klara Strand Jobbnummer
9990708