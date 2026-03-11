Röntgensjuksköterska med uppdrag som utvecklingssjuksköterska - DT
2026-03-11
Vill du arbeta med avancerad bilddiagnostik inom akut och traumaradiologi? Som röntgensjuksköterska hos oss får du en varierad och spännande vardag där du gör skillnad för patienterna varje dag!
Du erbjuds
unik möjlighet att kombinera din roll som röntgensjuksköterska med strategiskt utvecklingsarbete
ett nära samarbete med engagerade kollegor i ett multidisciplinärt team
kompetensutveckling och möjlighet att delta i forskning och utbildning
ett stimulerande och utvecklande uppdrag på ett universitetssjukhus i framkant
Publiceringsdatum2026-03-11Om tjänsten
Vårt uppdrag är att med hög specialistkompetens bidra till bästa möjliga diagnos och behandling för våra patienter. Som röntgensjuksköterska hos oss blir du en viktig del i arbetet med avancerad bilddiagnostik, framför allt inom akut- och traumaradiologi.
Tjänsten är en kombinationstjänst där cirka 20 procent av tiden avsätts för administrativt utvecklingsarbete.
I rollen som utvecklingssjuksköterska har du en central funktion i att utveckla och kvalitetssäkra inom modaliteten. Du driver metod- och protokollutveckling inom datortomografi, initierar och implementerar förbättringsarbeten baserade på evidens och aktuell forskning samt bidrar till utbildning och kompetensutveckling inom sektionen.
Vi söker dig som
har en stark helhetssyn och ser hur din insats bidrar till verksamhetens övergripande mål
är mål- och resultatorienterad och arbetar fokuserat för att nå uppsatta mål med hög kvalitet
är prestationsorienterad, tar ansvar för din utveckling och drivs av att leverera på en hög nivå
är strukturerad och planerar, prioriterar samt organiserar ditt arbete på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för rollenKvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad Röntgensjuksköterska
Meriterande:
Handledarutbildning
Erfarenhet av metod och protokollutveckling inom datortomografi
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska är en sammanslagning av Karolinska Universitetslaboratoriet och Bild och Funktion med laboratorieverksamhet, radiologi, nuklearmedicin, medicinsk strålningsfysik, radiofarmaci och strålsäkerhet inom Karolinska Universitetssjukhuset. https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/medicinsk-diagnostik-karolinska/https://www.karolinska.se/for-vardgivare/karolinska-universitetslaboratoriet//
