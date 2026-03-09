Röntgensjuksköterska med rotation mellan mammografi och DT
2026-03-09
Vill du arbeta i en verksamhet där kvalitet, utveckling och patientfokus står i centrum? Vi söker nu en legitimerad röntgensjuksköterska som vill kombinera arbete inom mammografi och datortomografi i en varierad och stimulerande roll.
Varmt välkommen med din ansökan!
Du erbjuds
en varierad tjänst där du arbetar både inom mammografi och datortomografi
möjlighet att bredda din kompetens genom arbete inom två olika modaliteter
ett nära samarbete med engagerade kollegor i ett multiprofessionellt team
en modern och tekniskt välutrustad arbetsmiljö
en verksamhet där kvalitet, utveckling och förbättringsarbete är i fokus.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.
Hos oss får du en kombinerad tjänst där du roterar mellan mammografi och DT. Tjänsten är uppdelad med 50 % på vardera enhet. Arbetet innebär både självständigt ansvar och nära samarbete med radiologer, röntgensjuksköterskor, undersköterskor och övriga kollegor.
Inom mammografi arbetar du med både screening- och kliniska undersökningar med fokus på tryggt bemötande och hög bildkvalitet.
Inom DT arbetar du med elektiva patienter och sedvanliga arbetsuppgifter för röntgensjuksköterska inom datortomografi.
Vi erbjuder en modern och tekniskt välutrustad verksamhet där vi aktivt arbetar med kvalitetssäkring och utveckling.
Vi söker dig som
är trygg i din yrkesroll och samarbetar på ett lyhört och prestigelöst sätt med kollegor i teamet
har ett professionellt, empatiskt och patientfokuserat bemötande som skapar trygghet i mötet
trivs i en varierad roll och motiveras av att utvecklas och bidra till verksamhetens fortsatta utveckling.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för rollen.KvalifikationerKvalifikationer
Svensk legitimation som röntgensjuksköterska
Tidigare erfarenhet av mammografi och/eller DT.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska är en sammanslagning av Karolinska Universitetslaboratoriet och Bild och Funktion med laboratorieverksamhet, radiologi, nuklearmedicin, medicinsk strålningsfysik, radiofarmaci och strålsäkerhet inom Karolinska Universitetssjukhuset. https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/medicinsk-diagnostik-karolinska/https://www.karolinska.se/for-vardgivare/karolinska-universitetslaboratoriet//
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1731". Omfattning
