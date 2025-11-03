Röntgensjuksköterska med MR-erfarenhet till Neuroradiologi
2025-11-03
Vill du arbeta med vård i världsklass inom Neuroradiologi på Karolinska? Här kan du vara med och utveckla framtidens hälso- och sjukvård i en spännande miljö där forskning och teknologi spelar stor roll!
Du erbjuds
möjligheten att arbeta på Europas bästa sjukhus med vård i framkant
en individuell introduktion för att du skall känna dig trygg och möjlighet att följa din handledare tills du är helt självgående.
möjligheten att bli en del av ett härligt team med unik spetskompetens där vår gemensamma arbetsmiljö är mycket viktig.
möjlighet till kompetensutveckling och internutbildning för fortsatt personlig utveckling i yrket.
möjlighet till kompetensutveckling och internutbildning för fortsatt personlig utveckling i yrket.

Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.
Medicinsk enhet (ME) Neuroradiologi bedriver högspecialiserad verksamhet i Solna och Huddinge. Vi utför i huvudsak undersökningar inom datortomografi, magnetkamera samt neuro-intervention. Hos oss får du en spetskompetens inom neuroradiologi med varierande arbetsuppgifter i det dagliga arbetet. Vi bedriver diagnostik inom MR och DT dygnet runt alla dagar i veckan och har fem MR kameror, två DT labb samt en mobilDT. Vi bedriver både klinisk verksamhet både diagnostiserande och behandlande samt forskning. I din tjänst hos oss finns det möjlighet för dig att rotera mellan de olika modaliteterna.
Vi arbetar med kompetensstegen och du som är redo för nästa steg i karriären har på Karolinska tillgång till unik kompetens, utbildningsverksamhet och utmaningar.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med primär placering i Solna.
Ditt ansvarsområde är följande:
Ha förmågan att inspirera till förändring och utveckling och som drivs av att arbeta för en långsiktigt bättre arbetsplats där vi samarbetar och uppskattar varandra.
Vara trygg i din grundprofession, strukturerad och bekväm med att arbeta självständigt samtidigt som du trivs med att arbeta i team.
Dela vår tanke om att alltid sätta patienten först samt att alltid inkludera patienten i den egna vården.
Vi söker dig som
Är trygg, stabil och har självinsikt. Du ser relationer i sina rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella samt förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen.
Arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter konstruktivt.
Kommunicerar på ett tydligt sätt. Du säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för berörda parter samt påminner och följer upp.
Ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du sätter upp och håller tidsramar.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad röntgensjuksköterska med minst 3 års erfarenhet inom MR.
Meriterande:
Steg 3 eller högre på kompetensstegen.
Magister inom MR.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Provanställning kan komma att tillämpas.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska är en sammanslagning av Karolinska Universitetslaboratoriet och Bild och Funktion med laboratorieverksamhet, radiologi, nuklearmedicin, medicinsk strålningsfysik, radiofarmaci och strålsäkerhet inom Karolinska Universitetssjukhuset. https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/medicinsk-diagnostik-karolinska/https://www.karolinska.se/for-vardgivare/karolinska-universitetslaboratoriet//
