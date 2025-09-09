Röntgensjuksköterska med intresse för MR-forskning
Region Uppsala / Sjuksköterskejobb
Verksamhetsområde bild- och funktionsmedicinskt centrum
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
MR-verksamheten på Bild- och funktionsmedicinskt centrum söker nu erfarna röntgensjuksköterskor som vill vara med och utveckla vår verksamhet. Vi har den senaste tekniken i nya moderna utrustningar och delar av verksamheten har flyttat in i nya fina lokaler i en ny vårdbyggnad. Verksamheten på vår intraoperativa magnetkamera är i gång och innebär ett spännande, utmanande och varierat arbete.
Ditt uppdrag
Som röntgensjuksköterska på MR, verksamhetsområdet Bild- och funktionsmedicinskt centrum, erbjuder vi dig ett stimulerande och omväxlande arbete med stora utvecklingsmöjligheter.
Tjänsten är delad på 50% kliniskt arbete och 50% forskningsstöd, där du arbetar som en av fyra röntgensjuksköterskor i MR-forskningsgruppen. Som en del av MR-forskningsgruppen kommer du arbeta med att planera in och utföra undersökningar efter särskilda studieprotokoll, dokumentera, arkivera och skicka undersökningar. Du kommer även att vara delaktig i planering och uppstart av nya studier. Hos oss utförs både akademiska och företagsinitierade studier. Just nu har vi ca 50 pågående studier inriktade på olika anatomiska områden.
Dina kliniska arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av att praktiskt förbereda patienter och utföra undersökningar samt hantering, lagring och bearbetning av insamlade data. Patientadministration och kontakter med mottagningar, avdelningar och remittenter ingår i arbetsuppgifterna.
Som röntgensjuksköterska blir du en del av ett tvärprofessionellt team inom enheten och kommer att samarbeta med läkare, sjukhusfysiker, undersköterskor och medicinska sekreterare med flera. Vi lägger upp en individuell upplärningsplan för alla som börjar arbeta på avdelningen.
Hos oss får du möjligheten att utveckla och utvecklas. Med andra ord - vi erbjuder dig en händelserik framtid. Vi erbjuder dessutom konkurrenskraftiga löner.Publiceringsdatum2025-09-09Kvalifikationer
Du är legitimerad röntgensjuksköterska med erfarenhet av klinisk MR samt ett intresse för forskning. Förutom utbildning och erfarenhet värderar vi självklart din personlighet högt. Dina arbetsuppgifter och den dagliga kontakten med människor ställer höga krav på att du är serviceinriktad, anpassningsbar och har god samarbetsförmåga. Det är viktigt att du behärskar svenska och engelska såväl i tal som skrift. Meriterande är erfarenhet och dokumenterade kunskaper i MR-hjärta.
Vi erbjuder
Vi kan erbjuda dig en tillsvidareanställning på 100%, eventuellt kan provtjänstgöring om högst 6 månader komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Biträdande avdelningschef Elisabeth Thorsén, 018-617 27 24
Facklig kontaktperson Vårdförbundet: Röntgensjuksköterska Kaisa Lyon 018-611 91 57
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
