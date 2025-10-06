Röntgensjuksköterska, Mammografi, Bild- och funktionsmedicin, Umeå
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Universitetssjukhus i Umeå, Skellefteå lasarett och Lycksele lasarett samt vid hälsocentraler i södra Lappland. BFM Västerbotten svarar för alla typer av bildgivande radiologiska undersökningar och behandlingar inklusive nuklearmedicin, mammografi samt avancerad perifer- och neurointervention.
Mammografienheten vid Norrlands universitetssjukhus ansvarar för all mammografi i Västerbottens län och här ingår du i ett engagerat team med röntgensjuksköterskor och läkare. Du kommer till en arbetsplats med god sammanhållning och där du har möjlighet till kompetensutveckling och lärande. På Mammografin arbetar vi tillsammans med olika discipliner för att tidigt upptäcka bröstcancer. Här kan du vara med och göra skillnad!Publiceringsdatum2025-10-06Arbetsuppgifter
Som röntgensjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Du erbjuds varierande arbetsuppgifter som screeningundersökningar, assistans vid ultraljud och punktioner och patientomvårdnad. I arbete ingår också bildhantering, bildkvalitetskontroll och mer administrativa uppgifter så som tidsbeställning och ombokning. De kliniska undersökningarna utförs i Umeå medan mammografiscreening erbjuds på fast enhet i Umeå och Skellefteå samt mobil enhet för resten av länet.
Det finns en väl utvecklad vårdkedja och vi har ett nära samarbete med kirurgklinikens bröstmottagning. Detta innebär att samarbetet med kirurgens bröstenhet förtätas då alla patienter med bröstsymtom hänvisas till vår nya gemensamma mottagning.
Placeringen är i Umeå men rotation på mammografins enheter i länet ingår enligt schema, placeringen gäller även arbete i Skellefteå med övernattning. Arbetet sker i huvudsak dagtid men viss kvälltjänstgöring i den mobila enheten ingår, då är arbetsveckan måndag till torsdag med ledig fredag. Övernattning förekommer vid den placeringen.Kvalifikationer
Du behöver vara legitimerad röntgensjuksköterska för att kunna söka denna tjänst. Även om körkort inte är ett formellt krav från början, ser vi det som en fördel då resor till mammografiuppställningsort kommer behövas. Tidigare erfarenhet inom yrket är meriterande och kan ge dig en extra trygghet i rollen, men vi välkomnar även dig som nyligen blivit klar med din utbildning.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som har en positiv inställning till arbetet och vardagen. Flexibilitet är också viktigt då vårt arbete ofta kräver anpassningsförmåga både vad gäller arbetsuppgifter och tider. Empati och förståelse för patienters situation är centralt du ska trivas med att möta människor i olika skeden av livet och kunna bemöta dem med omtanke och respekt.
Hos oss står kollegialitet och samarbete högt i kurs. Vi arbetar nära varandra i team och stöttar varandra genom hela arbetsdagen, oavsett om det gäller avancerade undersökningar, akuta situationer eller rutinarbete. Det är därför viktigt att du tycker om att arbeta tillsammans med andra.
Sammanfattningsvis söker vi en legitimerad röntgensjuksköterska med god samarbetsförmåga, flexibilitet och empatiskt bemötande, som vill vara en del av ett engagerat och stödjande arbetslag där alla bidrar till en trygg och trivsam miljö för både patienter och personal.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
