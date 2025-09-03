Röntgensjuksköterska inom MR till Barnradiologi
2025-09-03
Brinner du för att arbeta med barn och vill vara en del av ett team som arbetar med högspecialiserad barnradiologisk diagnostik i framkant? Vi söker nu en engagerad kollega till oss på Barnradiologi vid Karolinska Universitetssjukhuset!Publiceringsdatum2025-09-03Om tjänsten
Medicinsk enhet (ME) Barnradiologi vid Karolinska Universitetssjukhuset bedriver verksamhet både i Solna och Huddinge.
Vi arbetar med den allra senaste teknologin och har en toppmodern maskinpark bestående av Philips- och Siemenssystem. Vårt uppdrag är inriktat på högspecialiserad barnradiologisk diagnostik, och omfattar även forskning.
Vi undersöker barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år. Hos oss får du ett omväxlande arbete där vi utför undersökningar av samtliga organ, inklusive MR-hjärta och fosterdiagnostik.
Du blir en del av ett kompetent och engagerat team bestående av röntgensjuksköterskor, forskningssköterska, modalitetsansvarig radiolog, sjukhusfysiker och MR-koordinator. Arbetet innebär också ett nära samarbete med flera vårdverksamheter, bland annat barnanestesin.
Du erbjuds
en individuell introduktion för att du skall känna dig trygg och möjlighet att följa handledare tills du är helt självgående
möjligheten att bli en del av ett härligt team med unik spetskompetens där vår gemensamma arbetsmiljö är mycket viktig
möjlighet till kompetensutveckling och internutbildning för fortsatt personlig utveckling i yrket
ett givande arbete på Europas bästa sjukhus med vård i framkant.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.
Vi söker dig som
har fallenhet för att möta barn på barns vis
trivs i en verksamhet där vi hjälper varandra för att nå gemensamma mål
har lätt för att samarbeta inom det interprofessionella teamet
kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad röntgensjuksköterska med hög kompetens inom MR
Minst 3 års erfarenhet av arbete inom MR
Meriterande:
Erfarenhet av att arbeta med barn
God klinisk erfarenhet av att leda och handleda andra
Magisterexamen inom MR
Handledarutbildning.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska är en sammanslagning av Karolinska Universitetslaboratoriet och Bild och Funktion med laboratorieverksamhet, radiologi, nuklearmedicin, medicinsk strålningsfysik, radiofarmaci och strålsäkerhet inom Karolinska Universitetssjukhuset. https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/medicinsk-diagnostik-karolinska/https://www.karolinska.se/for-vardgivare/karolinska-universitetslaboratoriet//
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
