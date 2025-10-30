Röntgensjuksköterska eller specialistsjuksköterska till strålbehandling
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Solna Visa alla sjuksköterskejobb i Solna
2025-10-30
Är du en röntgensjuksköterska eller sjuksköterska med specialistutbildning inom strålbehandling? Har du erfarenhet av att använda medicinskteknisk och bildgivande utrustning? Brinner du för att hjälpa människor och vill utvecklas inom strålbehandling? Då är du den vi söker!
Du erbjuds
att bli en del av vårt sammansvetsade och glada team med unik spetskompetens
en individuellt anpassad introduktion med stöd av en erfaren handledare
möjlighet till uppdragsutbildning inom strålbehandling med utbetald lön under studietiden
upp till 5000 kr i friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme med 3500 kr i bidrag.
Publiceringsdatum2025-10-30Om tjänsten
Medicinsk Enhet (ME) Strålbehandling är en del av Karolinska Comprehensive Cancer Center i Solna. Vi erbjuder högspecialiserad strålbehandling för både barn och vuxna - och är med våra över 100 medarbetare en av Sveriges största och mest avancerade strålbehandlingsavdelningar. Här arbetar vi med den allra senaste tekniken och med patienten i fokus, varje dag!
Som röntgensjuksköterska på den strålförberedande delen av ME Strålbehandling får du en viktig roll i patientens vårdresa. Du kommer bland annat att:
ta fram bildunderlag för dosplanering och tillverka fixationer
vara patientens första kontakt inför strålbehandling - med fokus på trygghet, bemötande och tydlig information
informera om den kommande behandlingen samt uppmärksamma patientens behov, förmågor och eventuella begränsningar för att säkerställa bästa möjliga vård
Du dokumenterar arbetet i Take Care och Aria, och blir en del av ett engagerat team som gör verklig skillnad för våra patienter.
Är du redo för nästa steg i din karriär? Ansök idag och bli en del av vårt fantastiska team!
Vi söker dig som
trivs med att samarbeta och bidrar till en positiv laganda, även när tempot är högt
möter patienter med empati, värme och ett professionellt bemötande i alla situationer
kommunicerar tydligt och lyhört, och anpassar dig lätt efter olika människor och behov.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.Kvalifikationer
Legitimerad Röntgensjuksköterska med erfarenhet inom DT och MR eller Legitimerad Sjuksköterska med specialistutbildning inom strålbehandling
Meriterande:
Magisterexamen i DT eller MR
Utbildning inom strålbehandling
Arbetserfarenhet från strålbehandlingsavdelning.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Tema Cancer
Tema Cancer är ett av de största områdena inom sjukhuset. Vi utreder, behandlar och vårdar patienter med någon form av malign tumörsjukdom samt benign hematologi och koagulationssjukdomar.https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/tema-cancer/
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6630". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Tema Cancer, Medicinsk Enhet Strålbehandling Kontakt
Elina Sevastopoleva elina.sevastopoleva@regionstockholm.se Jobbnummer
9581913