Röntgensjuksköterska eller radiograf välkomnas till Östersunds sjukhus
Region Jämtland Härjedalen, Bild- och funktionsmedicin / Sjuksköterskejobb / Östersund Visa alla sjuksköterskejobb i Östersund
Röntgenavdelningen i Östersund finns på Östersunds sjukhus som är det enda länssjukhuset som erbjuder specialistvård i regionen. Detta bidrar till att vi kan erbjuda möjligheten till bred kompetens genom varierande placeringar och arbetsuppgifter på de olika modaliteterna. Röntgenavdelningen består av ca 100 medarbetare varav 30 är röntgensjuksköterskor. På avdelningen finns tre datortomografer från GE av typen Revolution, tre GE MR-kameror på 1,5 Tesla där vi undersöker allt från ortopedi till hjärtan. Alla tre MR-kameror har uppgraderats med AI-mjukvara som ska förbättra bildkvalitet och förkorta undersökningstiderna. Vår konventionella sektion består av tre stycken skelettlabb från Mediel och Samsung, ett genomlysningslabb och ett labb för interventionell radiologi. På ultraljudssektionen finns det tre labb som bemannas av undersköterskor, radiologer och sonograf. Informations- och bildbehandlingssystemet som används i regionen är Sectras RIS/PACS.
I regionen används Benify för att hantera friskvårdsvalet. Valet står mellan 3000 kr eller 35 friskvårdstimmar per år. På röntgenavdelningen finns en rutin för att säkerställa att medarbetarna ska kunna nyttja friskvårdstimmen. Samtliga medarbetare blir även automatiskt medlem i vår personalförening som erbjuder en mängd olika aktiviteter och rabatter för medarbetare.
Röntgensjuksköterskor och radiografer under 40 år får ta del av den så kallade "röntgensemestern" som finns kvar i regionen för de som arbetar på röntgenavdelningen.
Regionen har flera bostäder med förmånlig hyra som i mån av tillgänglighet kan erbjudas till prioriterade yrkesgrupper, där röntgensjuksköterskor och radiografer ingår.
Som röntgensjuksköterska på röntgenavdelningen i Östersund jobbar du inledningsvis främst på vår DT- och skelettsektion. För att nya medarbetare ska komma in i arbetet på bästa sätt erbjuds en grundlig och individanpassad inskolning. Efter en avslutad inskolning finns det goda möjligheter att lära sig ytterligare modaliteter och bredda din kompetens. Som röntgensjuksköterska hos oss kommer du att rotera mellan de labb du har kompetens på för att upprätthålla den kompetens du har och för att få ett varierat arbete.
Här på röntgenavdelningen tror vi mycket på medarbetardrivet förbättringsarbete för att hålla hög kvalité och ge medarbetarna en känsla av delaktighet. Vi arbetar ständigt med utvecklings och förbättringsarbete och ser gärna att du är en aktiv del av det medarbetarstyrda förbättringsarbetet. Grunden för detta arbete sker i vardagen, exempelvis genom gröna korset, och på de månadsvisa sektionsmötena. Vi uppmuntrar medarbetare att ta på sig, för verksamheten viktiga, ansvarområden samt ser till att de får den administrativa tid som ansvarsområdet kräver. Vi fäster dessutom stor vikt vid att våra medarbetare kan hålla sig uppdaterade med den senaste kunskapen och kunna vidareutveckla sin professionella kompetens.
Vi har på röntgenavdelningen i Östersund scheman med lång framförhållning så att du vet hur du jobbar framåt i tiden. Det finns flera olika schemarader, där dag-, kväll-, helgschema ingår, och vi är överlag öppna för flexibla lösningar och försöker att tillmötesgå individuella önskemål på schemaraderna. Röntgenavdelningen bedriver verksamhet dygnet runt med sovande jour mellan 03:00 och 07:00.
Vi söker nu två röntgensjuksköterskor eller radiografer som kan bidra till den goda arbetsstämningen.Kvalifikationer
Du är legitimerad röntgensjuksköterska eller radiograf. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, vi ber dig därför att skicka din ansökan så fort som möjligt. Du är varmt välkommen att höra av dig om du har frågor om tjänsten.
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
Region Jämtland Härjedalen, Bild- och funktionsmedicin Kontakt
Johan Wahlström johan.wahlstrom@regionjh.se 0730760218
