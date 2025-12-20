Röntgensjuksköterska - välkommen till Radiologi barn!
2025-12-20
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Legitimerad röntgensjuksköterska till Radiologi barn - Drottning Silvias Barnsjukhus
Vill du arbeta tillsammans med ett fantastiskt gäng på Radiologi barn? Uppskattar du roliga och varierande arbetsuppgifter med patienten och anhöriga i centrum? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Om verksamheten
Radiologi barn är en del av ett komplett och självständigt barnsjukhus och har nära samarbete med andra avdelningar/ mottagningar och olika yrkeskategorier inom Drottning Silvias Barnsjukhus.
På Radiologi barn utförs både elektiva och akuta undersökningar och totalt genomför vi ca 40 000 undersökningar per år. De flesta av våra patienter är mellan 0 och 16 år. Vi erbjuder alla typer av barnradiologiska undersökningar, vilket ger stor flexibilitet och utvecklingsmöjligheter inom de flesta radiologiska områden.
Tillsammans arbetar vi för att skapa en trygg miljö för barn och deras anhöriga. Vi värdesätter kommunikation och bemötande och strävar efter att våra patienter med familj ska lämna Radiologi barn med en positiv känsla.
Vi strävar efter att ständigt utveckla vår verksamhet för att möta framtidens behov.
Vad erbjuder vi?
Radiologi barn är en komplett och självständig röntgenavdelning med modern utrustning och barnanpassade lokaler. Hos oss finns:
Två konventionella röntgenutrustningar
En genomlysningsutrustning
Tre ultraljudsmaskiner
Tre mobila röntgenutrustningar
En DT (fotonräknare)
Två MR-kameror (1,5T och 3T)
Radiologi barn bemannar även med röntgensjuksköterskor vid hjärtangiografier inom AnOpIVA/hybridverksamheten
Vi erbjuder
Individuell utvecklingsplan samt karriärsutvecklingsmodell
Möjlighet att arbeta med avancerad teknik och specialisering inom MR och hjärtangiografi
En mångkulturell arbetsplats med erfarna kollegor i olika åldrar
Vi söker dig som vill arbeta på en stimulerande arbetsplats - dygnet runt - där barnets bästa alltid står i centrum. Vi har specifik nattpersonal och du som börjar hos oss kommer i första hand att arbeta på ett rullande schema; dag, kväll och helg.Publiceringsdatum2025-12-20Dina arbetsuppgifter
Som legitimerad röntgensjuksköterska hos oss ansvarar du för att utföra radiologiska undersökningar inom våra olika modaliteter.
Du blir en del av en positiv och mycket erfaren arbetsgrupp som stöttar varandra och arbetar tillsammans runt barnet och medföljande som till exempel föräldrar, sjukvårdspersonal och anhöriga.
När du börjar hos oss får du en individuellt anpassad introduktion med handledning. Oavsett om du är ny i yrket eller har erfarenhet ser vi till och ge dig möjligheten att du känner dig trygg i din roll som röntgensjuksköterska inom Radiologi barn.
Om dig
Du är legitimerad röntgensjuksköterska
Du har en positiv inställning till ett omväxlande, spännande och ibland utmanande arbete där du får tänka utanför boxen
Du är lösningsorienterad och ser möjligheter i samarbete och i utveckling av verksamheten och dig i din yrkesroll
Att arbeta inom barnsjukvården kräver ett stort intresse för barn och ungdomar, tålamod och förmåga att förstå patientens och familjens situation. Då vi samarbetar med alla avdelningar på barnsjukhuset och varje dag träffar ett stort antal barn och anhöriga krävs en god förmåga att kommunicera och en förmåga att vara lyhörd och flexibel.
Introduktion för nyutexaminerade
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i vårt Kliniska basår, ett introduktionsprogram som varar under det första året. Det innehåller föreläsningar, omvårdnadshandledning, praktisk träning på Simulatorcentrum och tjänstgöring på minst två olika avdelningar för att bredda din kompetens.
Varmt välkommen med din ansökan - bli en del av vårt team som gör skillnad varje dag
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
