Ronneby veterinärklinik söker djurvårdare nivå 2
2026-01-16
, Karlskrona
, Karlshamn
, Tingsryd
, Torsås
Ronneby veterinärklinik är en privatägd och mellanstor klinik belägen på den gamla kurorten Ronneby! Kliniken har funnits sedan 2011 och på vår klinik jobbar i dagsläget tre veterinärer och fem djurvårdare/DSS.
Vi söker en djurvårdare med intresse för receptionsarbete och kundkontakt. Tjänsten är ett vikariat men med möjlighet till förlängning/tillsvidareanställning.
Dina arbetsuppgifter kommer att variera och förutom receptionsarbete så kommer du att assistera vid undersökning, provtagning, röntgen med mera.
Du behöver du ha ett genuint intresse för kundbemötande, ha lätt för samarbete men även kunna arbeta självständigt.
Tidigare erfarenhet är meriterande men inte ett absolut krav. Rätt personliga egenskaper samt att du passar in i vårt team är viktigt!
Vi har en familjär och gemytlig stämning på kliniken och är övertygade om att personalen är vår viktigaste resurs. Vårt arbetsklimat genomsyras av ömsesidigt förtroende vi har nära till skratt!
Vi håller till i nyrenoverade lokaler, ritade efter våra önskemål om bra arbetsytor och med en planlösning som ger ett bra workflow. Kliniken är fullt utrustad med idexx-labb, direkt-digital röntgen, operationssal, tandröntgen, stationärvårdsstall för dagvård samt ultraljud.
Vid frågor, tveka inte att kontakta Josefin Molin Björkdahl på 070-866 37 75 eller josefin@karlshamnvet.com
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: Josefin@karlshamnvet.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ronneby Veterinärklinik AB
Rosengatan 15
372 30 RONNEBY
Ronneby Veterinärklinik AB Kontakt
Josefin Molin Björkdahl Josefin@karlshamnvet.com 0708663775
