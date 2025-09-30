Ronneby Miljö & Teknik söker Ingenjör inom Produktion & Processutveckling
Brapersonal Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Ronneby Visa alla maskiningenjörsjobb i Ronneby
2025-09-30
, Karlskrona
, Karlshamn
, Tingsryd
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brapersonal Sverige AB i Ronneby
, Karlskrona
, Karlshamn
, Kristianstad
, Växjö
eller i hela Sverige
Ronneby Miljö & Teknik är mitt inne i ett målinriktat utvecklings- och förändringsarbete med att utveckla lösningar som är hållbara över tid - allt för att möta morgondagens behov. Vi har påbörjat vår digitaliseringsresa och ska nu ta nästa steg med att koppla ihop våra värmeproduktionsstationer och fjärrkyla-anläggning med den senaste tekniken.
Målet är en energieffektiv produktionsprocess och säkerställa att kommuninvånarna får den bästa service när det gäller fjärrvärme och fjärrkyla och i förlängningen också ett hållbart och trivsamt Ronneby.
Ronneby Miljö & Teknik söker Ingenjör inom Produktion & Processutveckling
Vi söker nu en Ingenjör inom Produktion & Processutveckling till vår avdelning Fjärrvärme & Kyla - en ny roll där du får vara med och forma innehållet från grunden. Du kommer att spela en viktig roll i vår utveckling, där fokus ligger på att förbättra och effektivisera våra produktionsprocesser, driva projekt och bidra till vår digitala transformation. Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Leda och delta i tekniska projekt inom produktion och processutveckling
Ansvara för statistik, nyckeltal och årsplanering kopplat till processerna
Följa upp och analysera driftdata - ta fram rapporter och presentationer
Utbilda och stötta personal i system och processförståelse
Förvalta och utveckla våra interna system kopplade till produktion
Delta i arbetsplatsträffar och andra kompetensutvecklande sammanhang
Rollen utgår från Sörbyverket i Ronneby, men du har även möjlighet att arbeta på distans 1-2 dagar i veckan när verksamheten tillåter.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet från kraftvärme, energiproduktion eller processindustri. Du är utbildad ingenjör inom ett relevant område - t.ex. energi, maskin, sjöingenjör eller motsvarande. Det är viktigt att du har goda kunskaper i både svenska och engelska, samt B-körkort.
Vi tror att du är:
Teknikintresserad och lösningsfokuserad
Van att ta egna initiativ och driva projekt från ax till kaka
Noggrann, strukturerad och ansvarstagande
En god kommunikatör som trivs med att samarbeta och dela kunskap
En relationsbyggare som bidrar till en positiv och samarbetsinriktad kultur
Vi jobbar utifrån mottot "laget före jaget" - och ser gärna att du också gör det.
Ansökan Eftersom vi tillämpar löpande urval och intervjuer sker löpande vill vi därför gärna att du inte väntar med att skicka in din ansökan.
Inför anställning ingår drogtest och utdrag ur brottsregistret i rekryteringsprocessen.
I rekryteringen samarbetar Ronneby Miljö & Teknik AB med BraPersonal Sverige AB. Anställning sker direkt på Ronneby Miljö & Teknik AB,
Kontakt Lena Brantberg, BraPersonal Sverige AB, tel: 0703-50 89 09 alt. lena.brantberg@brapersonal.nu
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brapersonal Sverige AB
(org.nr 556745-7279), http://www.brapersonal.nu/ Arbetsplats
BraPersonal Kontakt
Lena lena.brantberg@brapersonal.nu 0703508909 Jobbnummer
9532918