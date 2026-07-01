Ronneby Miljö & Teknik söker Driftingenjör till Fjärrvärme & Kyla
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2026-07-01
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Vill du vara med och forma framtidens energilösningar i Ronneby?
Ronneby Miljö & Teknik är på en spännande förändringsresa – vi utvecklar hållbara lösningar för att möta morgondagens behov. Nu tar vi nästa steg på vår digitaliseringsresa och kopplar ihop våra värmeproduktionsstationer och fjärrkylsanläggning med den senaste tekniken. Målet är en energieffektiv produktionsprocess som ger kommuninvånarna den bästa service när det gäller fjärrvärme och fjärrkyla – och i förlängningen ett hållbart och trivsamt Ronneby.
Om Ronneby Miljö & Teknik AB
Ronneby Miljö & Teknik AB är ett kommunägt bolag som bildades 1999 och som nu är på en förändringsresa framåt tillsammans. Företaget hanterar idag elnät, fjärrvärme, vatten och avlopp, renhållning och fiberoptiskt nät inom Ronneby kommun. Bolaget består av 125 medarbetare och omsätter 500 mnkr årligen. Våra värderingar – kunden i fokus, respekt, arbetsglädje, ansvarstagande och etik – genomsyrar organisationen i det dagliga arbetet.
Ronneby Miljö & Teknik söker Driftingenjör
Till avdelningen Fjärrvärme & Kyla söker vi en Driftingenjör som vill vara med och utveckla framtidens energilösningar i Ronneby. Du är en nyckelperson i arbetet med att säkerställa att drift och underhåll fungerar optimalt på våra anläggningar. Till ditt stöd har du duktiga drifttekniker och arbetsledare. I ditt dagliga arbete jobbar du med att optimera, effektivisera och förbättra våra produktionsprocesser. Ronneby Miljö & Teknik arbetar kontinuerligt med förbättringsarbete, t ex 5S och Operativ styrning.
Dina huvudsakliga ansvarsområden • Ansvara för produktion och distribution samt optimering och effektivisering av drift- och underhåll. • Säkerställa att driftsinstruktioner och underhållsplaner och är uppdaterade och efterlevs. • Utveckla vårt underhållssystem Idus så det blir så komplett och användarvänligt som möjligt. • Planera och följa upp underhållsarbeten, lagkrav och interna utbildningar • Aktivt driva förbättringsarbeten, utredningar och uppföljningar. • Bidra till att verksamhetens mål inom kvalitet, effektivitet, leverans och säkerhet uppnås. • Leda projekt som utvecklar och stärker verksamheten framåt.
Exempel på arbetsuppgifter • Stödja arbetsledare och chef i förstudier, investeringar, budgetarbete och planering. • Ta fram statistik, nyckeltal och driftprognoser. • Hantera inköp, attestering och fakturering enligt gällande rutiner.
Om dig
Vi söker dig som har några års erfarenhet från fjärrvärme, energiproduktion eller processindustri. Du är utbildad ingenjör inom ett relevant område – t.ex. energi, maskin, sjöingenjör eller motsvarande. Det är viktigt att du har goda kunskaper i både svenska och engelska, samt har B-körkort.
Vi tror att du är:
Teknikintresserad och lösningsfokuserad.
Van att ta egna initiativ och initiera projekt.
Noggrann, strukturerad och ansvarstagande.
En relationsbyggare som bidrar till en positiv och samarbetsinriktad kultur.
Vi jobbar utifrån mottot "laget före jaget" – och ser gärna att du också gör det. Våra värderingar kunden i fokus, respekt, arbetsglädje, ansvarstagande och etik är lika viktiga för oss som vi hoppas att de är för dig.
Det bästa med att jobba hos oss
En samhällsviktig roll med verklig påverkan på Ronnebys energiförsörjning och klimatarbete.
Möjlighet att arbeta på distans 1–2 dagar i veckan när verksamheten tillåter.
En öppen, lyhörd och innovativ arbetsgivare där varje medarbetare är viktig.
Alla ska känna att de vill, vågar och kan fatta beslut i sin vardag.
Utvecklingsmöjligheter och stark gemenskap inom företaget. Publiceringsdatum2026-07-01Så ansöker du
Vi tillämpar löpande urval och intervjuer, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Inför anställning ingår drogtest och utdrag ur brottsregistret i rekryteringsprocessen. I rekryteringen samarbetar Ronneby Miljö & Teknik AB med BraPersonal Sverige AB. Anställning sker direkt hos Ronneby Miljö & Teknik AB. Kontaktuppgifter för detta jobb
Lena Brantberg, BraPersonal Sverige AB
Telefonnummer: 0703-50 89 09 | lena.brantberg@brapersonal.nu
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7777535-2079204". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BraPersonal Sverige AB
(org.nr 556745-7279), https://jobb.brapersonal.nu
Fridhemsvägen 17 (visa karta
)
372 38 RONNEBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
BraPersonal Jobbnummer
9986202