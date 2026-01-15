Ronderande väktare till Securitas Stockholm City - Sommarjobb
Företagsbeskrivning
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag. Oavsett om du vill jobba mycket eller lite, dag eller natt så behöver vi bli fler.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas.
Du tar hand om människors säkerhet - Securitas tar hand om dig.
Om rollen
Vill du bli en av oss inför sommaren 2026, med goda möjligheter till fortsatt anställning och arbete året runt? Kan du se dig själv i säkerhetsbranschen? Det kan vi.
Ta på dig uniformen tillsammans med oss och bli en del av en stark gemenskap där vi skapar trygghet - varje dag, dygnet runt. Om du inte redan är utbildad väktare bekostar Securitas din utbildning.
Som ronderande väktare arbetar du självständigt med bevakning hos flera kunder under ditt pass. Du utgår från en uppdragslista, förflyttar dig mellan uppdrag med bil och genomför bland annat rondering, områdesbevakning, larmtill- och frånkoppling samt stängningar hos kund.
Uppdragen varierar i både miljö och innehåll och kan innebära arbete i exempelvis källarlokaler, museer eller affärslokaler utanför ordinarie öppettider. Det kan upplevas som en utmaning - men är också en del av charmen. Du är den som skapar trygghet när andra gått hem.
Arbetet innebär stort eget ansvar och dokumentation av utfört arbete, men du har alltid stöd nära till hands. Arbetstiderna är huvudsakligen förlagda till natt, ibland upp till 12 timmar långa.
Mikael, rekryterande chef, om ledarskapet och vardagen i teamet:
"Jag tror på tydlighet och trygghet - att du vet vad som förväntas i din roll och känner stöd i ditt uppdrag. Hos oss är laget alltid viktigare än jaget, även om arbetet till stor del sker självständigt i egen rondbil.
Jag är mån om att vara tillgänglig och nära mina medarbetare. Stöd finns alltid när det behövs. Arbetet är omväxlande, du har ett tydligt ansvar för din rondbil och ditt uppdrag, men du är samtidigt en del av ett större sammanhang där kollegor finns nära till hands.
Vi utgår från huvudkontoret med tillgång till fri parkering och gym, och vi tar gärna gemensamma luncher för att stärka gemenskapen. Allt arbete du utför - från ronder till rapportering - går direkt till kund, vilket gör att du ser effekten av ditt arbete direkt under passet.
Här jobbar man självständigt - men aldrig ensam."
Tjänsten är ett sommarvikariat och vi ser gärna att du är tillgänglig för arbete under perioden vecka 25-33. Schema tilldelas i god tid så att du kan planera din sommar.
Vi är trygghet. Vi är Securitas.
Kravspecifikation
För att kunna arbeta i rollen krävs att du har godkända betyg i svenska och engelska från första året i gymnasiet, då detta är ett formellt krav för anställning. Vidare är B-körkort nödvändigt eftersom arbetet till stor del innebär att du använder bil i tjänsten.
Specifikt efterfrågade krav:
Godkända betyg i svenska och engelska från första året i gymnasiet
B-körkort
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Även civil eller militär skyddsvaktsutbildning ses som en fördel och ger dig goda förutsättningar att snabbt komma in i rollen.
Som person tror vi att du är serviceinriktad, lugn och organiserad och kan hantera periodvis högt arbetstempo. Du är intresserad av teknik och har lätt för att förstå instruktioner. Vi ser att du som söker är en självständig person och litar på din egen förmåga, snabbt förstår problem och löser dessa på ett kreativt sätt. Du har ett systematiskt och noggrant tillvägagångssätt med ett öga för detaljer. Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet för tjänsten.
Att ta ansvar kommer naturligt för dig - du är helt enkelt en ärlig, hjälpsam och vaksam person som får människor omkring dig att känna sig trygga.
Ytterligare information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Vi jobbar med löpande urval, så om du är intresserad av tjänsten - skicka din ansökan redan idag!
För denna tjänst kommer du att träffa vår kollega Hubert - ett AI-stöd vi använder i rekryteringsprocessen. Hubert hjälper oss att få en bättre bild av dina erfarenheter, kunskaper och hur du agerar i olika situationer.
Syftet med Hubert är att bidra till en mer rättvis och likvärdig bedömning i den inledande intervjun. Lägg därför gärna lite extra omtanke på dina svar. Genom att använda Hubert kan vi också säkerställa att alla som uppfyller grundkraven får möjlighet till en intervju, vilket annars kan vara svårt när det är många sökande.
Har du frågor kring rollen är du välkommen att höra av dig till kontaktperson: mikael.holmberg@securitas.e.
Har du frågor kring rekryteringsprocessen är du välkommen att höra av dig till rekryterare: mikael.gottschalk@securitas.se
Tjänsten är en behovsanställning med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6mån provanställning.
Vi arbetar med urvalstester
Vi kommunicerar i första hand via mail
Sista ansökningsdag är 9 mars
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du har godkända betyg från gymnasiet i svenska och engelska samt blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas). Beroende på befattning kan även säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585) bli aktuell. För att utreda och bedöma om du uppfyller kraven för att bli godkänd enligt respektive författning sker en bakgrundskontroll. Bedömningen avser laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan ex. komma från dig själv, öppna källor eller myndigheter. Vi tillämpar en helhetsbedömning vid prövning av lämplighet för respektive befattning.
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetarförbundet.
Mer info om Securitas som arbetsgivare och vår rekryteringsprocess hittar du på securitas.se
