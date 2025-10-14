Ronderande väktare (Halvtid anställning med möjlighet upp till heltid)
Safe Security I Sverige AB / Väktarjobb / Uppsala Visa alla väktarjobb i Uppsala
2025-10-14
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Safe Security I Sverige AB i Uppsala
, Stockholm
eller i hela Sverige
Safe Security i Sverige AB är ett Svenskt bevakningsföretag med en rikstäckande auktorisation. Safe Security i Sverige AB är ett välrenommerat bevakningsföretag med verksamhet som innefattar ordinära bevakningstjänster vilka utförs på uppdrag av Svenskt näringsliv och offentlig sektor.
Vi erbjuder dig dessa tjänster:
En tillsvidare anställning med möjlighet att arbeta upp till heltid.
Vi letar efter dig som som tycker om att arbeta med människor. Du som har ett tydligt serviceinriktat engagemang och bl.a. har ett högt säkerhetstänk och kan hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Som personal hos Safe Security i Sverige AB uppvisar du alltid en seriös och professionell attityd. Du agerar omdömesfullt och initiativrikt för kundens bästa. Du har förmåga att skapa lugn och är bra på att anpassa ditt förhållningssätt utifrån de olika situationer som kan uppstå i arbetet. Du bör ha lätt för att möta andra människor och skapa relationer, men också kunna sätta tydliga gränser.
Grundkrav:
Som grundkrav gäller att du måste ha gymnasiekompetens och behärska svenska och engelska i tal och skrift väl.
• Du är färdig utbildad(Vu1 + Vu2)
• Du har B-körkort
* Erfarenhet av rond & ryck
• Meriterande är ytterligare utbildningar som tex, ordningsvakt eller butikskontrollant.
Är du även utbildad ordningsvakt eller butikskontrollant kan du ha en kombinationstjänst vilket innebär variation i arbetet.
Varaktighet, arbetstid
Arbete sker alla tider på dygnet inklusive helger.
Intervjuer och rekrytering sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Lön utgår enligt kollektivavtal.
Vi ser fram emot din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
E-post: rekrytering@safesecurity.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Safe Security i Sverige AB
(org.nr 556709-7125), http://www.safesecurity.se
Stångjärnsgatan 5
753 23 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Safe Security I Sverige AB Jobbnummer
9557030