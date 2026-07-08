Roller Inom Sap S/4hana Till Siemens Energy
Skill Kompetenspartner AB / Datajobb / Finspång Visa alla datajobb i Finspång
2026-07-08
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skill Kompetenspartner AB i Finspång
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-08Om företaget
Siemens Energy möter den ökade efterfrågan på energi i över 90 länder och bidrar till att skydda vårt klimat. Med över 94 000 anställda genererar de elektricitet för 16% av världens befolkning och strävar efter hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi genom innovativa teknologier. Siemens Energy utvecklar gasturbiner och kraftanläggningar för global användning och har en omfattande serviceorganisation. Med 3000 medarbetare i Finspång och en årlig omsättning på cirka 10 miljarder kronor är Siemens Energy en betydande aktör inom energiteknik.Arbetsuppgifter
Siemens Energy genomför ett av sina största globala transformationsprogram där SAP S/4HANA implementeras för att standardisera och harmonisera affärsprocesser över hela organisationen. Programmet omfattar både Sales (Order-to-Cash) och Service Capability och är en central del i företagets digitala utveckling.
Nu söker vi flera konsulter som vill vara med på den resan. Oavsett om du är junior och vill utvecklas inom SAP och verksamhetsutveckling eller en erfaren specialist inom processer, testledning eller datamigrering, finns möjligheten att arbeta i ett internationellt program med stor påverkan på framtidens arbetssätt.
Hos Siemens Energy får du möjlighet att:
delta i ett av Europas mest omfattande SAP S/4HANA-transformationsprogram
arbeta nära verksamhet, IT och internationella projektteam
utveckla din kompetens inom SAP, affärsprocesser och digital transformation
bidra till utformningen av framtidens globala arbetssätt
arbeta i en miljö som präglas av samarbete, kunskapsutbyte och kontinuerlig utveckling.
För att stärka programmet söker vi nu flera profiler inom Sales och Service Capability med olika specialistområden och erfarenhetsnivåer.
Vi söker kompetens inom följande områden:
Sales Capability Coordinator / Junior Consultant
För dig som är i början av karriären och vill utvecklas inom SAP, projektledning och verksamhetsutveckling.
Du kommer bland annat att:
koordinera möten, workshops och projektaktiviteter
administrera och strukturera projektdokumentation
följa upp aktiviteter, risker och projektplaner
stödja test-, utbildnings- och förändringsaktiviteter
hantera SharePoint, Teams och projektverktyg
bidra till kommunikation mellan lokala och globala team.
SAP Process Expert / Advanced Key User – Service Capability
För dig med djup verksamhetskunskap inom serviceprocesser och erfarenhet av SAP.
Möjliga specialistområden:
Field Service och resursplanering
Serviceavtal och underhåll
Repair & Refurbishment
Service Value Flow och finansiell uppföljning
Produkt- och masterdata för service.
Du arbetar med processdesign, kravhantering, workshops, test, användarstöd och kontinuerlig förbättring både under implementationen och efter go-live.
SAP Sales Test Lead
För dig som har erfarenhet av testledning inom SAP SD och S/4HANA.
Ansvarsområden:
leda teststrategi och testplanering
designa och koordinera SIT och UAT
hantera defekter och testuppföljning
stödja verksamheten under tester och sign-off
säkerställa att lösningen uppfyller både globala och lokala krav.
SAP Sales Data Migration Lead
För dig med erfarenhet av datamigrering inom SAP Sales (SD).
Du ansvarar för att:
planera och driva hela migreringsarbetet
koordinera datakartläggning, datarensning och validering
säkerställa datakvalitet genom mock-körningar och cut-over
samverka med Data Stewards, verksamhet och IT
stödja go-live och hypercare.
Data Migration Lead – Service Capability
För dig som vill leda migreringen av komplex servicedata inom SAP S/4HANA.
Arbetet omfattar bland annat:
ägarskap för hela migreringsflödet
planering och koordinering av mock-migreringar
datakvalitet, validering och uppföljning
riskhantering och rapportering
samordning mellan verksamhet, IT och externa parter.Profil
Beroende på roll ser vi gärna att du har:
erfarenhet av SAP, gärna SAP S/4HANA
kunskap inom Sales (SD), Customer Service (CS), Plant Maintenance (PM) eller serviceprocesser
erfarenhet av systemimplementationer, transformationsprojekt eller globala utrullningar
erfarenhet av testledning, datamigrering eller processutveckling (för specialistroller)
mycket god samarbetsförmåga och vana att arbeta med flera intressenter
god analytisk och strukturerad förmåga
mycket goda kunskaper i engelska, svenska är meriterande.
För den juniora koordinatorrollen är 1–3 års erfarenhet av projektstöd, administration eller koordinering meriterande tillsammans med ett starkt intresse för SAP och digital transformation.
Ansökningsförfarande Tjänsten är initialt ett konsultuppdrag via oss på Skill. Det innebär att du är anställd hos oss på Skill och har ditt uppdrag hos Siemens Energy i Finspång.
Urvalet kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så vänta inte med att skicka in CV och personligt brev till oss idag. Vid eventuella frågor eller funderingar, kontakta ansvarig rekryterare Isabella Palm, isabella.palm@skill.se
alt. 011-470 53 01.
Under sommaren tar det längre tid för återkoppling och kan vara olika rekryterare som hanterar tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8037637-2092073". Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
612 40 (visa karta
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612 40 FINSPÅNG Jobbnummer
9996720