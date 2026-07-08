Roller Inom Sap S/4hana Till Siemens Energy

Skill Kompetenspartner AB / Datajobb / Finspång
2026-07-08


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Visa alla jobb hos Skill Kompetenspartner AB i Finspång, Norrköping, Linköping, Söderköping, Motala eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2026-07-08

Om företaget
Siemens Energy möter den ökade efterfrågan på energi i över 90 länder och bidrar till att skydda vårt klimat. Med över 94 000 anställda genererar de elektricitet för 16% av världens befolkning och strävar efter hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi genom innovativa teknologier. Siemens Energy utvecklar gasturbiner och kraftanläggningar för global användning och har en omfattande serviceorganisation. Med 3000 medarbetare i Finspång och en årlig omsättning på cirka 10 miljarder kronor är Siemens Energy en betydande aktör inom energiteknik.

Arbetsuppgifter
Siemens Energy genomför ett av sina största globala transformationsprogram där SAP S/4HANA implementeras för att standardisera och harmonisera affärsprocesser över hela organisationen. Programmet omfattar både Sales (Order-to-Cash) och Service Capability och är en central del i företagets digitala utveckling.
Nu söker vi flera konsulter som vill vara med på den resan. Oavsett om du är junior och vill utvecklas inom SAP och verksamhetsutveckling eller en erfaren specialist inom processer, testledning eller datamigrering, finns möjligheten att arbeta i ett internationellt program med stor påverkan på framtidens arbetssätt.
Hos Siemens Energy får du möjlighet att:

delta i ett av Europas mest omfattande SAP S/4HANA-transformationsprogram

arbeta nära verksamhet, IT och internationella projektteam

utveckla din kompetens inom SAP, affärsprocesser och digital transformation

bidra till utformningen av framtidens globala arbetssätt

arbeta i en miljö som präglas av samarbete, kunskapsutbyte och kontinuerlig utveckling.

För att stärka programmet söker vi nu flera profiler inom Sales och Service Capability med olika specialistområden och erfarenhetsnivåer.
Vi söker kompetens inom följande områden:
Sales Capability Coordinator / Junior Consultant
För dig som är i början av karriären och vill utvecklas inom SAP, projektledning och verksamhetsutveckling.
Du kommer bland annat att:

koordinera möten, workshops och projektaktiviteter

administrera och strukturera projektdokumentation

följa upp aktiviteter, risker och projektplaner

stödja test-, utbildnings- och förändringsaktiviteter

hantera SharePoint, Teams och projektverktyg

bidra till kommunikation mellan lokala och globala team.

SAP Process Expert / Advanced Key User – Service Capability
För dig med djup verksamhetskunskap inom serviceprocesser och erfarenhet av SAP.
Möjliga specialistområden:

Field Service och resursplanering

Serviceavtal och underhåll

Repair & Refurbishment

Service Value Flow och finansiell uppföljning

Produkt- och masterdata för service.

Du arbetar med processdesign, kravhantering, workshops, test, användarstöd och kontinuerlig förbättring både under implementationen och efter go-live.
SAP Sales Test Lead
För dig som har erfarenhet av testledning inom SAP SD och S/4HANA.
Ansvarsområden:

leda teststrategi och testplanering

designa och koordinera SIT och UAT

hantera defekter och testuppföljning

stödja verksamheten under tester och sign-off

säkerställa att lösningen uppfyller både globala och lokala krav.

SAP Sales Data Migration Lead
För dig med erfarenhet av datamigrering inom SAP Sales (SD).
Du ansvarar för att:

planera och driva hela migreringsarbetet

koordinera datakartläggning, datarensning och validering

säkerställa datakvalitet genom mock-körningar och cut-over

samverka med Data Stewards, verksamhet och IT

stödja go-live och hypercare.

Data Migration Lead – Service Capability
För dig som vill leda migreringen av komplex servicedata inom SAP S/4HANA.
Arbetet omfattar bland annat:

ägarskap för hela migreringsflödet

planering och koordinering av mock-migreringar

datakvalitet, validering och uppföljning

riskhantering och rapportering

samordning mellan verksamhet, IT och externa parter.

Profil
Beroende på roll ser vi gärna att du har:

erfarenhet av SAP, gärna SAP S/4HANA

kunskap inom Sales (SD), Customer Service (CS), Plant Maintenance (PM) eller serviceprocesser

erfarenhet av systemimplementationer, transformationsprojekt eller globala utrullningar

erfarenhet av testledning, datamigrering eller processutveckling (för specialistroller)

mycket god samarbetsförmåga och vana att arbeta med flera intressenter

god analytisk och strukturerad förmåga

mycket goda kunskaper i engelska, svenska är meriterande.

För den juniora koordinatorrollen är 1–3 års erfarenhet av projektstöd, administration eller koordinering meriterande tillsammans med ett starkt intresse för SAP och digital transformation.
Ansökningsförfarande Tjänsten är initialt ett konsultuppdrag via oss på Skill. Det innebär att du är anställd hos oss på Skill och har ditt uppdrag hos Siemens Energy i Finspång.
Urvalet kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så vänta inte med att skicka in CV och personligt brev till oss idag. Vid eventuella frågor eller funderingar, kontakta ansvarig rekryterare Isabella Palm, isabella.palm@skill.se alt. 011-470 53 01.
Under sommaren tar det längre tid för återkoppling och kan vara olika rekryterare som hanterar tjänsten.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8037637-2092073".

Arbetsgivare
Skill Kompetenspartner AB (org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
612 40 (visa karta)
612 40  FINSPÅNG

Jobbnummer
9996720

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