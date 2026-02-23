Roligt och varierande arbete på gruppbostad i Älta, Nacka
Assist Bostad & Omsorg i Nacka AB / Vårdarjobb / Nacka Visa alla vårdarjobb i Nacka
Vi söker dig som med ett brinnande intresse vill arbeta för att göra skillnad för personer med intellektuell funktionsnedsättning.
Vår värdegrund bygger på LSS bärande principer: att känna sig trygg, bemötas med respekt, ha inflytande/medbestämmande, rätt till delaktighet i samhällslivet och möjlighet att leva ett liv som andra.
En verksamhet som möter den enskilde med respekt och utgår ifrån att varje människa vill vara delaktig - kunna påverka och bestämma över sin egen utveckling och sitt liv.
Gruppbostaden ligger i vackra Hedvigslund i Älta, ett stenkast från Älta centrum. Med buss tar det 15 min från Gullmarsplan och 30 min från Slussen.
Vi söker dig som har:
God förmåga i svenska, i tal såväl som skrift.
God datorvana, erfarenhet av dokumentation.
Gymnasial utbildning som tex barn-och fritidsprogram, vård-och omsorgsprogram, eller eftergymnasial utbildning tex stödpedagog, socialpedagog eller högskoleutbildning inom relevant område.
Vi söker dig som vill arbeta hos oss på minst 75% med start från 1 maj 2026 eller enligt överenskommelse.
Vi arbetar med individuellt anpassad assistans där stöd, service och omvårdnad utgår från den enskildes önskemål, förmåga, vilja, känsla och behov. Ditt arbete handlar om att stärka den enskildes resurser, främja självständighet och delaktighet.
Dina arbetsuppgifter innebär att assistera hyresgästerna i deras dagliga liv som till exempel personlig omvårdnad, laga mat, städa och tvätta. Du kommer också att få möjlighet att bidra till en meningsfull fritid som kan bestå av att åka på dans, gå ut och äta, fika, gå på bio eller fotboll.
De som bor på gruppbostaden är i varierande ålder och har alla någon form av begåvningsmässig funktionsnedsättning, med ett varierat behov av personalstöd. Alla personer bor i egna lägenheter i nära anslutning till gemensamhetslokal och med tillgång till personal dygnet runt.
Vi arbetar varannan helg och har sovande jour ca 1natt/vecka.
Vi kan erbjuda Dig:
Ett engagerande och omväxlande arbete där Du får använda många sidor av Dig själv.
Ett kvalitetsmedvetet arbetssätt när det gäller metodik, pedagogik och bemötande där varje insats utgår från individens behov, förutsättningar och självbestämmande.
Positiva, engagerade och kompetenta arbetskamrater och arbetsledare som är stolta över och trivs med sitt arbete.
Regelbundna personalmöten och handledning, tillgång till nära arbetsledning.
Internutbildning samt löpande kompetensutveckling
Friskvårdsbidrag och skobidrag m.m.
Kollektivavtal AB (Pacta/Sobona) och jouravtal (bilaga J).
Om du är sugen på ett roligt, varierande och givande arbete, vänta inte med din ansökan!
Vi ser gärna att du mailar din ansökan med ev. löneanspråk och ditt CV (betyg, intyg etc. tar Du med Dig om Du blir kallad till intervju) till:
Vid frågor är du välkommen att kontakta:
Katarina Jönsson, Enhetschef. jonsson@assistomsorg.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Via epost
E-post: jonsson@assistomsorg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Stödassistent". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Assist Bostad & Omsorg i Nacka AB
(org.nr 556671-9752), http://www.funktionochomsorg.se
Lillvägen 16 (visa karta
)
112 21 ÄLTA Arbetsplats
Hedvigslunds Gruppbostad Kontakt
Enhetschef
Katarina Jönsson jonsson@assistomsorg.se 08 773 37 77, 0703215391 Jobbnummer
9759148