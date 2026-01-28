Roligt och givande extrajobb i Solna som personlig assistent
Bambi Ekonomisk Fören / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
Hej!
Jag är en kille på 30 år som bor i Solna med min familj. Jag tycker om att göra roliga fritidsaktiviteter -älskar att bowla med kompisar, bada, gå på bio, titta på film, lyssna på musik, teater, gå på konserter, träffa mina vänner och mycket annat. Mitt favoritlag är AIK eftersom jag bor i Solna!
Är Du en person med mycket energi och gillar när det händer saker kanske DU skulle passa som min personliga assistent? Toppen är också om du är i min ålder och gärna kvinna.
Mina kompisar är viktiga men även min familj. Jag hittar ofta på saker både i veckorna och på helger.
Jag har inget tal men svarar på ja- och nej frågor, så du som söker bör vara en lyhörd och uppmärksam person.
Men viktigast av allt är att du har lätt till skratt, är social och vill hjälpa mig att ha kul! Du får gärna gilla att resa. Sommartid brukar spenderas i Gävle.
Jag söker nu en engagerad, strukturerad, initiativtagande, och social personlig assistent till mig. Du bör vara driven och ha förmåga att ta ansvar. Du måste också vara en teamspelare och vara noggrann.
Arbetet som assistent utförs bland annat i mitt hem i Solna och på andra aktiviteter. Du kan även få frågan att följa med på resor. Ibland kommer du även att arbeta tillsammans med en annan assistent. Det ställer krav på samarbetsförmåga, personlig mognad och förståelse för den assistansberättigades inflytande och integritet. Du blir del av ett härligt gäng med engagerade personliga assistenter och får delta på regelbundna assistentmöten och utbildningar tillsammans med dina kollegor!
Fördelar med tjänsten:
• Själv vara med att påverka hur du vill arbeta
• Mycket trevlig familj att arbete hos
• Ett roligt och omväxlande arbete
• Roliga aktiviteter som bowling, bio eller annat skoj
Meriterande om du har erfarenhet av yrket personlig assistent sedan tidigare.
Tjänsten: extra vid behov (s.k. timanställning), mer till sommaren.
Bambi ekonomisk förening erbjuder, introduktion med van personal, friskvård, handledning och kontinuerlig kompetensutveckling. Kollektivavtal Freima-Kommunal.
Vi kallar till intervju löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
