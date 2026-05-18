Röjsågsarbetare och Trädfällare Sveg, Kramfors, Sollefteå och Härnösand
O'Reillys Gård och Skog / Skogsbrukarjobb / Bjurholm Visa alla skogsbrukarjobb i Bjurholm
2026-05-18
, Vännäs
, Vindeln
, Nordmaling
, Umeå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos O'Reillys Gård och Skog i Bjurholm
Vi söker kvalificerade och erfarna röjsågsarbetare och trädfällare till säsongarbete från maj till oktober 2026.
Arbetet innebär röjsågsarbete och trädfällning längs kraftledningar samt i angivna områden. Du kommer att arbeta som underentreprenör via vårt företag O'Reillys Gard och Skog åt Helgums Skog och Alltjänst AB.
Arbetet utförs i vackra men krävande terräng i Jämtland och Västernorrland, främst runt Sveg, Kramfors, Sollefteå och Härnösand.
Arbetsschema:
Rotation 2 veckor på / 2 veckor ledigt
Under "på"-veckorna minst 8 timmar per dag, 5 dagar per vecka
Möjlighet till övertid och extra dagar enligt överenskommelse
Krav på dig:
Fullständig utbildning och kvalifikationer för röjsågsarbete och trädfällning (röjsågskörkort och motorsågskörkort är ett krav)
Dokumenterad erfarenhet av röjsågsarbete och trädfällning, gärna i skog eller längs kraftledningar/infrastruktur
B-körkort samt tillgång till egen bil
Goda kunskaper i svenska och engelska (både tal och skrift)
God fysik och förmåga att arbeta ute i alla väder
Ansvarstagande, säkerhetsmedveten och kan arbeta både självständigt och i team
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av arbete längs kraftledningar eller infrastruktur
Högre motorsågskörkort (t.ex. ABCD/R-nivåer)
Erfarenhet av 2-veckors rotationer
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig ersättning enligt avtal
Boende tillhandahålls eller kostnader ersätts
Reseersättning 25 kr per 10 km
Bränsle till röjsågar och motorsågar ersätts mot kvitton
Säsongsarbete maj-oktober 2026 med möjlighet till förlängning
Anställningsform:
Säsongsanställning / uppdrag som underentreprenör via O'Reillys Gard och Skog (Org.nr: 980620-0235).Publiceringsdatum2026-05-18Tillträde
Maj 2026 (exakt startdatum enligt överenskommelse).Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV, kopior på körkort, röjsågs- och motorsågsintyg samt kort beskrivning av din erfarenhet till:ben.o@kntab.com
Märk ämnesraden med: "Röjsåg & Trädfällning 2026"
Intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Företagsinformation:
O'Reillys Gard och Skog
Org.nr: 980620-0235
Kontakt: Ben O'Reilly Så ansöker du Jobbnummer
9912462