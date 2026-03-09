Röingegården söker sommar och timvikarier till vården!
Röingegården är ett boende med särskild service, inriktning psykiatri. Målgruppen är vuxna kvinnor och män från 18 år med psykiska funktionsvariationer.
Vår verksamhet drivs som ideell förening vilket innebär stora möjligheter till utveckling då allt eventuellt överskott går direkt tillbaka till verksamheten i utveckling av vård och andra kvalitetsförbättringar i verksamheten. Föreningen har funnits sedan 1948. Vi har mycket lång erfarenhet av arbete med psykiatri då vi arbetat med detta i över 75 år.
Vår utgångspunkt är "Klienten i centrum" och det innebär att vi alltid i alla sammanhang sätter klienten i centrum när vi planerar och diskuterar förändringar, insatser, aktiviteter med mera. "Klienten i centrum" innebär att klienten görs delaktig i utformandet av sin vistelse och insatser löpande.
Utgångspunkten i vårt arbete är att klienten ska förbättra sitt psykiska mående, ta vara på det som fungerar och utveckla sina inneboende resurser som kan och behöver stärkas. Vårt mål är att klienten ska kunna leva ett värdigt liv, som andra och på jämlika villkor.
Vårt arbete är genomsyrat av ett lösningsinriktat och miljöterapeutiskt förhållningssätt. I klientarbetet utgår vi från våra insatser i MI och ESL. Vi lägger mycket fokus på god omvårdnad, aktiviteter och förebyggande/upprätthållande friskvård. Alla insatser utgår från uppdraget, genomförandeplanen och det individuella veckoschemat som upprättas i samarbete med klienten.
Verksamheten har 37 dygnet runt platser och 10 öppenvårdsplatser s.k. dagverksamhet.Publiceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
I arbetet ingår bland annat:
Följa upp den sociala och medicinska vården och insatserna i samråd med klienten, sjuksköterska, handläggare och handledare i sysselsättning.
Att aktivera klienterna och att arbeta med friskvårdande insatser.
Att aktivt delta i utvecklingen av vård och insatser som ges på enheten.
Att medverka i löpande kvalitetsuppföljning av verksamheten.
Våra insatser:
Röingegårdens erbjudna insatser baseras på varje enskild individs behov och präglas av en flexibilitet. Våra genomgående metoder och insatser är:
• Motiverande arbete MI
• ESL - Ett Självständigt Liv
• Återhämtningsinriktat arbetssätt
• LAB - Lågaffektivt bemötande
• Tydliggörande pedagogik Kvalifikationer
Formell kompetens, erfarenhet
Undersköterska med inriktning psykiatri eller annan kompetens som arbetsgivaren bedömer lämplig beroende på enhet.
Erfarenhet av vårdarbete inom psykiatriboende SoL och LSS samt kunskaper i de metoder Röingegården använder sig av är meriterande.Dina personliga egenskaper
Goda egenskaper som präglas av tydlighet, engagemang, samarbete och flexibilitet.
God förmåga och vana att hantera konflikter.
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift samt datavana.
Vi fäster mycket stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrigt
Körkort B är ett krav.
Registerutdrag
Då vi eftersträvar jämställdhet och mångkulturell arbetsplats ser vi gärna sökande med annan nationalitet.
Det kan förkomma arbete med djur i vården vilket innebär att Du inte är pälsdjursallergiker.
Schema Dag/Kväll/Helg samt Vaken natt.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.Ersättning
Individuell lönesättning. Ange löneanspråk.Tillträde
Omgående eller efter överenskommelse. Vi rekryterar allt eftersom ansökningarna kommer in till oss.Så ansöker du
I Din ansökan vill vi att följande ska framgå:
Personligt brev
CV
Information gällande arbetet lämnas av:
• Isabelle Persson, Enhetschef/Bitr. Föreståndare, Telefonnummer: 0451 - 409 61
Kökspersonalen på Röingegården, 0451 - 817 67
Fackliga företrädare:
Thomas Persson, Vård, Kommunal Telefonnummer: 0451 - 104 30
Ida Alriksson, sysselsättningshandledare, Kommunal Telefonnummer: 0451 - 25 39 25
Besök gärna vår hemsida www.roingegarden.se
för mer information om vår verksamhet.
Ansökan skickas till: jobb@roingegarden.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
E-post: jobb@roingegarden.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommar 2026". Arbetsgivare Röingegården, Föreningen
