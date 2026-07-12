Röda Korsets folkhögskola söker vårdlärare på 50%
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Läs mer om oss här https://rodakorsetsfolkhogskola.se
Nu söker Röda Korsets folkhögskola en vårdlärare som vill undervisa på vår nystartade utbildning "Introduktion till vård och omsorg med SVA grund" som förbereder deltagarna för arbete inom vård och omsorg med fokus på språkstärkande insatser. Skolan har ett nära samarbete med hemtjänsten i Skärholmen och deltagarna kommer att erbjudas sommarjobb i deras verksamhet. Uppdraget innebär nära samverkan med andra lärare i arbetslaget och skolan som helhet.
Kursen riktar sig till personer som har svenska som andraspråk och vi önskar att du har erfarenhet av att undervisa denna målgrupp. Du kommer att ha ansvar för deltagarnas lärande och utveckling tillsammans med lärarlaget. Vi söker dig som är engagerad, tycker om att jobba i team och som vill vara med och utveckla kursen tillsammans med oss och lokala aktörer inom vård och omsorg.
Om skolan
Röda Korsets folkhögskola är en del av Svenska Röda Korset. Skolan är belägen i Skärholmen för att möta de utbildningsbehov som finns främst lokalt. Vi utbildar ca 170 deltagare per år. Genom folkhögskoleverksamheten bidrar vi till Svenska Röda Korsets vision om ett medmänskligt Sverige i en hållbar värld. Utöver folkhögskoleverksamheten vill vi utveckla den lokala samverkan för att i ännu högre utsträckning kunna bidra till att stärka lokalsamhället genom samverkan och verksamhet som svarar på lokalsamhällets behov. Vi vill utveckla vår position som "en skola mitt i byn". Röda Korsets folkhögskola vilar på Röda Korsets grundprinciper vilket innebär att mänskliga rättigheter och allas lika värde genomsyrar skolans alla kurser.
Kvalifikationskrav:
Yrkeslärarexamen inom vård och omsorg
Minst 2 års erfarenhet från vuxenutbildning
Meriterande är även:
Erfarenhet av undervisning i grupper med svenska som andraspråk
Erfarenhet av arbete i socioekonomiskt utsatta områden
Erfarenhet från folkhögskola
FlerspråkighetPubliceringsdatum2026-07-12Om tjänsten
Tjänsten är en visstidsanställning på 50% som löper från augusti 2026 t.o.m 2028-06-16. Lön enligt avtal. Vi välkomnar din ansökan senast den 10 augusti 2026, vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta folkhögskolans rektor Ulrika Sandin på mailadress: ulrika.sandin@redcross.se
Så här rekryterar vi
Svenska Röda Korset strävar efter att vara en inkluderande organisation med medarbetare som bidrar till mångfald i både perspektiv, erfarenhet och bakgrund. Vi tror att det gör oss mer relevanta. Därför rekryterar vi gärna personer som har olika etnisk och social bakgrund, könsidentitet- och uttryck, tro, ålder, funktionsvariationer och sexuell läggning.
Vår rekryteringsprocess startar med ett första urval baserat på en upprättad kravprofil och följs sedan av intervjuer och i vissa fall online-tester samt bakgrundskontroll och referenstagning.
Då Svenska Röda Korset är med i "Inter-Agency Scheme for the Disclosure of Safeguarding-related Misconduct" för att skydda vår sektor från sexuella övergrepp ställer vi särskilda frågor kring detta till dina referenser. Slutkandidater kan även komma att screenas mot EUs och FNs sanktionslistor.
Vi undanber oss samtal från säljare av rekryteringsrelaterade tjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Röda Korsets Centralstyrelse
Lindhagensgatan 126 (visa karta
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104 25 STOCKHOLM Arbetsplats
Röda Korsets Folkhögskola Kontakt
Rekryterare
Anna-Karin Forsberg anna-karin.forsberg@redcross.se Jobbnummer
10000360