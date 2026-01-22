Röda Korsets folkhögskola söker vårdlärare i svenska på 60%
Svenska Röda Korsets Centralstyrelse / Gymnasielärarjobb / Stockholm Visa alla gymnasielärarjobb i Stockholm
2026-01-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Röda Korsets Centralstyrelse i Stockholm
, Huddinge
, Södertälje
, Uppsala
, Norrköping
eller i hela Sverige
Läs mer om oss härhttps://rodakorsetsfolkhogskola.se
Om skolan
Röda Korsets folkhögskola är en del av Svenska Röda Korset. Skolan är belägen i Skärholmen för att möta de utbildningsbehov som finns främst lokalt. Vi utbildar ca 170 deltagare per år. Genom folkhögskoleverksamheten bidrar vi till Svenska Röda Korsets vision om ett medmänskligt Sverige i en hållbar värld. Utöver folkhögskoleverksamheten vill vi utveckla den lokala samverkan för att i ännu högre utsträckning kunna bidra till att stärka lokalsamhället genom samverkan och verksamhet som svarar på lokalsamhällets behov. Vi vill utveckla vår position som "en skola mitt i byn". Röda Korsets folkhögskola vilar på Röda Korsets grundprinciper vilket innebär att mänskliga rättigheter och allas lika värde genomsyrar skolans alla kurser.
Nu söker vi en vårdlärare som vill undervisa på vår nystartade utbildning som förbereder deltagarna för arbete inom äldreomsorg. Kursen utformas tillsammans med hemtjänsten i Skärholmen och deltagarna kommer att erbjudas sommarjobb i deras verksamhet och därefter heltidsanställning kombinerat med fortsatta studier. Skolan har ett nära samarbete med Skärholmens stadsdelsförvaltning och vi planerar en fortsatt fördjupning av att utforma vårdinriktade kurser i samverkan.
Under de kommande tre åren kommer vi att jobba med ett ESF-projekt (European Social Fund) för att bidra till kompetensförsörjningen inom vården. Det innebär att kursdeltagarna kommer att vara anställda inom hemtjänsten på 100% och arbeta 50% samt studera på 50%.
Kursen riktar sig till personer som har svenska som andraspråk och vi önskar att du har erfarenhet av att undervisa denna målgrupp. Du kommer att ha ansvar för deltagarnas lärande och utveckling tillsammans med lärarlaget. Vi söker dig som är engagerad och som vill vara med och utveckla kursen tillsammans med oss och lokala aktörer inom vård och omsorg. Publiceringsdatum2026-01-22Om tjänsten
Tjänsten kommer att kräva en hög grad av flexibilitet samt förmåga till samverkan med chefer och andra anställda inom hemtjänsten. Tjänsten innebär också att du kommer att jobba "på golvet" tillsammans med kursdeltagare och redan anställda inom hemtjänsten för att leda ett arbetsplatsförlagt lärande. Du kommer så att säga vara både medarbetare, lärare och handledare på samma gång.
Vi har redan en vårdlärare på 100% och vill nu utöka med ytterligare en vårdlärare som också har erfarenhet av att undervisa i yrkessvenska och gärna även med akademiska meriter i svenska och/eller svenska som andraspråk. Det är dock avgörande att du har erfarenhet av att jobba på detta verksamhetsnära sätt och har en vårdlärarexamen.
Formella kvalifikationer
• Yrkeslärarexamen inom vård och omsorg
• Minst 2 års erfarenhet från vuxenutbildning
Meriterande kvalifikationer
• Erfarenhet av undervisning i grupper med svenska som andraspråk
• Akademiska meriter i svenska/svenska som andraspråk
• Erfarenhet av arbete i liknande ESF-projekt
• Erfarenhet av arbete i socioekonomiskt utsatta områden
• Erfarenhet från folkhögskola
• FlerspråkighetDina personliga egenskaper
• Flexibel
• Kreativ
• Handlingskraftig
• Tydligt ledarskap
• Samarbetsförmåga
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 60% som innebär semestertjänst, och som inleds med provanställning i 6 månader. Tillträde är snarast enligt överenskommelse. Lön utgår enligt avtal. Vi välkomnar din ansökan senast den 10 februari, tjänsten kan dock komma att tillsättas före detta datum så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta folkhögskolans rektor Ulrika Sandin på mailadress: ulrika.sandin@redcross.se
Så här rekryterar vi
Svenska Röda Korset strävar efter att vara en inkluderande organisation med medarbetare som bidrar till mångfald i både perspektiv, erfarenhet och bakgrund. Vi tror att det gör oss mer relevanta. Därför rekryterar vi gärna personer som har olika etnisk och social bakgrund, könsidentitet- och uttryck, tro, ålder, funktionsvariationer och sexuell läggning.
Vår rekryteringsprocess startar med ett första urval baserat på en upprättad kravprofil och följs sedan av intervjuer och i vissa fall online-tester samt bakgrundskontroll och referenstagning.
Då Svenska Röda Korset är med i "Inter-Agency Scheme for the Disclosure of Safeguarding-related Misconduct" för att skydda vår sektor från sexuella övergrepp ställer vi särskilda frågor kring detta till dina referenser. Slutkandidater kan även komma att screenas mot EUs och FNs sanktionslistor.
Besök gärna vår karriärsida för att lära känna Svenska Röda Korset lite bättre. Här hittar du också information om villkor, vår kultur samt kontaktuppgifter till de fackklubbar som finns representerade hos oss.
Vi undanber oss samtal från säljare av rekryteringsrelaterade tjänster. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Röda Korsets Centralstyrelse Arbetsplats
Röda Korsets Folkhögskola Jobbnummer
9698931