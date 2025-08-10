Röda Korset i Skellefteå söker verksamhetsutvecklare
2025-08-10
Svenska Röda korset
Svenska Röda Korset grundades 1865 och är i dag Sveriges största humanitära frivilligorganisation. Det viktigaste rödakorsarbetet utförs av över 25 000 frivilliga i cirka 300 rödakorskretsar spridda över hela landet. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp över hela världen och i Sverige, varje dag. Röda Korsets grundprinciper är humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständighet, frivillighet, enhet och universalitet.
Är du vår nya kollega?
Röda Korset i Skellefteå söker en engagerad och handlingskraftig verksamhetsutvecklare. I denna mångfacetterade roll får du som brinner för social hållbarhet möjligheten att arbeta med att utveckla och stärka vår verksamhet, leda volontärinsatser och bygga långsiktiga samarbeten - både inom sociala projekt och med lokalt näringsliv som samarbetspart.Publiceringsdatum2025-08-10Om tjänsten
Som verksamhetsutvecklare hos Röda Korset i Skellefteå kommer du att arbeta nära lokalsamhällen, med volontärer och relevanta aktörer för att identifiera samhällsbehov och skapa lösningar som gör skillnad. I linje med Svenska Röda Korsets Program för socialt hållbara städer ska du utveckla långsiktiga insatser som stärker socialt utsatta områden och samtidigt bidra till finansiering och lokala samarbeten med företag, föreningar och andra organisationer.Dina arbetsuppgifter
Som verksamhetsutvecklare kommer du att:
Identifiera och analysera samhällsbehov: Genomföra behovsanalyser och lokala dialoger med boende och aktörer för att identifiera områden med störst behov.
Utveckla och stärka verksamheten: Utveckla och leda insatser och projekt, hitta nya samarbeten med företag och organisationer som stärker oss operativt och finansiellt.
Rekrytera och leda volontärer: Engagera, utbilda och samordna volontärer för lokala initiativ.
Säkerställa långsiktig finansiering: Identifiera finansieringsmöjligheter för projekt och verksamheter samt skapa samarbeten med företag och andra organisationer.
Vi söker dig som:
Är en skicklig kommunikatör med förmåga att bygga relationer med människor från olika bakgrunder.
Har erfarenhet av arbete inom volontärsamordning, socialt arbete eller projektledning.
Är självgående, strukturerad och har en praktisk inställning - du trivs med att både planera och utföra.
Har ett genuint engagemang för social hållbarhet och att skapa förändring för människor i utsatta situationer.
Är flexibel och beredd att arbeta på varierande tider utifrån verksamhetens behov.
Har B-körkort och tillgång till egen bil.
Meriterande är högskoleutbildning, språkkunskaper utöver svenska samt erfarenhet av finansieringsarbete och utveckling av verksamheter inom sociala organisationer.
Vi erbjuder:
En meningsfull och varierande tjänst där du får möjlighet att arbeta både strategiskt och operativt för att göra skillnad i människors liv.
En central roll i Röda Korsets arbete i Skellefteå, där du får leda volontärinsatser och utveckla viktiga verksamheter som en del i vårt härliga lilla team.
Stora utvecklingsmöjligheter utifrån egen kunskap och erfarenhet, flexibla arbetstider och frihet under ansvar.
Möjlighet att påverka och bidra till ett mer hållbart och inkluderande samhälle.
Anställningsform:
Heltid, visstidsanställning två år med möjlighet till förlängning.
Rekryteringsprocess:
Ansökan mottas ENDAST via denna länk: https://www.rodakorset.se/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/?jobid=297181
Tjänsten tillsätts enligt överenskommelse men önskvärt så snart som möjligt. Ansökningar kan komma att hanteras löpande. Sista dag att ansöka är 1 september 2025Kontaktperson för detta jobb
Alexandra Sundberg, verksamhetschef (nås för frågor om tjänsten från 11 augusti)
Telefon: 070-663 34 33
E-postadress: skellefteakretsen@redcross.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå Röda Korskrets
, https://www.rodakorset.se/ort/vasterbotten/skelleftea-kommun/
Stationsgatan 24
931 32 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Röda Korset, Svenska Kontakt
Verksamhetschef
Alexandra Sundberg skellefteakretsen@redcross.se 0706633433 Jobbnummer
9451578