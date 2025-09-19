Rocksjöns resursenhet söker grundskollärare åk 4-9
2025-09-19
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Gillar du nya utmaningar i ditt arbete? Ser du möjligheter istället för svårigheter? Drivs du av att alla elever ska få lyckas och har rätt till en bra utbildning? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande - genom goda relationer, trygghet och studiero samt ömsesidig respekt varje dag, hela vägen.
Vi kallar det lärglädje.
Ditt nya jobb
Vi söker dig som tillsammans med arbetslaget på Rocksjöns resursenhet vill göra skillnad för våra elever. Arbetet innebär att för varje elev anpassa undervisningen utifrån den enskilda elevens behov men också att stödja eleverna i deras social utveckling. Arbetet är aktivt, inspirerande och relationsskapande. Att arbeta som lärare på Rocksjöns resursenhet innebär många kontakter med hemskolans personal, elevhälsan, rektor, vårdnadshavare samt socialtjänst och hälso- och sjukvård, allt för att skapa en så god lärandemiljö för eleverna som möjligt.
Välkommen till oss
Skolstödsenheten omfattar fyra resursenheter, två sjukhusskolor samt centralt anställda medarbetare som stödjer grundskolans verksamheter i olika frågor. Inom enheten arbetar ca 40 medarbetare.
Rocksjöns resursenhet är en av fyra kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper och på dessa finns de elever som behöver allra mest stöd. Placeringen är tidsbegränsad för eleven och beslutas av hemskolans rektor. Syftet med placeringen är att eleven ska få en bättre fungerande skolgång genom olika åtgärder och anpassningar med målsättning att så snart som möjligt kunna komma tillbaka till hemskolan. På Rocksjön arbetar i nuläget fyra legitimerade grundskollärare och en legitimerad fritidslärare. Enheten har plats för 6-8 elever som går i åk 4-9.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare med bred ämnesbehörighet och erfarenhet av bedömning och betygssättning. Vi ser gärna att du har specialpedagogisk kompetens samt erfarenhet av framgångsrikt arbete kring elever i behov av särskilt stöd och psykisk ohälsa. Önskvärt är också att du arbetat på olika stadier inom grundskolan.
Som person är du lösningsfokuserad och relationsinriktad med en god kommunikativ förmåga gentemot elever, kollegor och vårdnadshavare. Då en del av verksamheten sker ute i vår natur och övriga samhället behöver du använda din kreativitet i undervisningen. Du trivs med att arbeta i en miljö som ställer höga krav på förståelse för olikheter. Du har tålamod, god samarbetsförmåga och har en förståelse för hela uppdraget. Du har god förmåga att skapa struktur i arbetet och tar ansvar för dina arbetsuppgifter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du har B-körkort då tjänsten innebär att delar av verksamheten sker utanför resursenhetens lokaler med hjälp av enhetens minibuss.
Bra att veta
Tjänsten är ett vikariat på heltid från 2026-01-07--2026-10-30.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna.https://login.skolverket.se/idp/lleg-etjanst/select?returnUrl=https://lleg.skolverket.se/
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen.
Peter Sjöstedt, bitr chef Skolstödsenheten, tel 036-105678
Klara Gustafsson, arbetsplatsombud Sveriges Lärare, tel 036-103492
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som lärare på Rocksjöns resursenhet.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
