Robottekniker till Partille Skog & Trädgård
OutdoorGruppen Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Partille
2026-01-28
Som Robottekniker blir du en nyckelperson i vårt team och arbetar med:
Installation och igångkörning av robotgräsklippare och andra robotiserade trädgårdsprodukter.
Felsökning, reparation och underhåll av robotmaskiner.
Teknisk support till kunder både på plats och via telefon.
Dokumentation av utförda arbeten i våra system.
Stöd till försäljningsteamet vid tekniska frågor och produktdemonstrationer.
Avlastning i butik vid behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har teknisk utbildning eller erfarenhet av felsökning och reparation av maskiner/elektronik.
Är van vid att arbeta självständigt och ta ansvar för dina projekt.
Har B-körkort (krav).
Har goda kunskaper i svenska och grundläggande engelska.
Meriterande: erfarenhet av robotgräsklippare, elinstallationer, eller arbete inom skog/trädgård.
Vi erbjuder
Ett varierande och självständigt arbete i ett växande företag.
Möjlighet till utbildning och certifiering inom robotteknik.
Konkurrenskraftig lön och förmåner.
Ett familjärt arbetsklimat med korta beslutsvägar.Så ansöker du
Skicka din ansökan och CV till jobb@outdoorgruppen.se
Urval sker löpande, så vänta inte med att höra av dig
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: jobb@outdoorgruppen.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OutdoorGruppen Sverige AB
(org.nr 556942-3451)
Järnringen 1
)
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Partille Skog och Trädgård Jobbnummer
9708691