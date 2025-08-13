Robotsvetsare till löpande uppdrag hos kund i Trollhättan
Ikett Personalpartner AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Trollhättan Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Trollhättan
2025-08-13
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Trollhättan
, Essunga
, Vänersborg
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-13Om tjänsten
Ikett Personalpartner söker nu en robotsvetsare till löpande uppdrag hos kund med möjlighet till övergång till kund.Dina arbetsuppgifter
Som robotsvetsare kommer du att arbeta i två olika robotsvetsar beroende på vad produkten kräver. Produktionen omfattar både små och stora serier, vilket innebär varierande arbetsdagar. I rollen ansvarar du för att säkerställa att svetsningen utförs enligt gällande riktlinjer och standarder, samt att arbeta efter ritningar och fastställda procedurer.
Rollen kan anpassas något beroende på din erfarenhet. Programmering kan ingå för den som redan kan, eller för den som vill utvecklas.
Vi söker dig som:
• Har relevant utbildning och/eller erfarenhet som robotsvetsare.
• Är noggrann och ansvarsfull med ett öga för detaljer.
• Har en problemlösande och flexibel inställning till arbetet.
• Innehar B-körkort och har tillgång till bil.
Meriterande:
• Erfarenhet av manuell svetsning i TIG och/eller MIG/MAG.
• Truckkort
Vi erbjuder:
En spännande tjänst med goda möjligheter till personlig och professionell utveckling. Du blir en del av ett engagerat team där utveckling och kvalitet står i fokus.
Önskad start: Efter överenskommelse.
Arbetstider: Dagtid och 2-skift förekommer.
Uppdragets längd: Löpnade, men möjlighet till övergång.
Urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart du kan.
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med bemanning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "19809". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Simon Persson simon.persson@ikett.com Jobbnummer
9455784