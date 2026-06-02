Robotsvetsare - Automatiserad Svetsning i Tung Industri
2026-06-02
Är du en svetsare med intresse för automation? Vi söker en robotsvetsare till ett uppdrag hos vår kund inom tung verkstadsindustri i Ljungby. Företaget arbetar med automatisk svetsning av större stålkomponenter och har moderna robotceller för att hantera hög produktionsvolym och kvalitet. Du kommer att vara anställd hos oss som konsult och arbeta ute hos kunden, med möjlighet till anställning hos kunden efter inhyrningsperioden.

Publiceringsdatum: 2026-06-02

Om tjänsten
Här får du möjligheten att arbeta i teknikens framkant med robotiserad svetsning i en modern produktionsmiljö. Som konsult hos oss omfattas du av kollektivavtal, trygga villkor och förmåner, och du får en personlig konsultchef som stöttar dig. Uppdraget är långsiktigt och för rätt person finns möjlighet till övertag i kunden – en karriärväg in i en växande industri. Hos oss har du dessutom chans att vidareutveckla dina färdigheter, exempelvis genom att ta fler svets- och operatörscertifikat.
Är du redo för nästa steg som robotsvetsare? Tveka inte att söka – vi intervjuar kandidater löpande!Dina arbetsuppgifter
Som robotsvetsare övervakar och opererar du svetsrobotar, inklusive riggning av detaljer i fixturer och igångkörning av robotprogram. Du ansvarar för att ställa in robotcellen efter produktionsplan, övervaka svetsprocessen och göra justeringar vid behov för att säkerställa hög kvalitet på svetsfogar. I arbetsuppgifterna ingår även manuella svetser vid behov (MIG/MAG) för exempelvis punktlagning eller efterarbete på större komponenter. Du sköter egenkontroll av svetsarna och säkerställer att de uppfyller kundens kvalitetskrav. Ritningsläsning och förståelse för svetsbeteckningar är viktiga moment, både för att tolka instruktioner och för enklare robotprogrammering. Rollen kan även omfatta underhåll av robotcellen samt samarbete med produktionstekniker för att optimera svetsprocesserna.
Vi söker dig som
• Praktisk erfarenhet av svetsning med MIG/MAG. Du är en certifierad MIG/MAG-svetsare med giltig svetsarprövning enligt ISO 9606-1 (stål).
• Erfarenhet av robotsvetsning: Du har tidigare arbetat som robotoperatör, alternativt som avancerad maskinoperatör med svetskunskaper. Du förstår hur en robotcell fungerar, kan hantera programmering eller anpassning av robotprogram i grundläggande form samt har intresse för industriell automation.
• Ritningsläsning och teknikförståelse: Förmåga att läsa och arbeta efter svetsritningar (inklusive svetsbeteckningar) och arbetsinstruktioner. Tekniskt kunnande och problemlösningsförmåga är viktigt för att hantera robotens inställningar och lösa eventuella driftstörningar.
• Material- och kvalitetskunskap: Vana att arbeta med grova stålmaterial och förståelse för svetsparametrar vid tjockare gods. Du är kvalitetsmedveten och van vid att utföra visuella inspektioner av svetsar
• Språk: Du behärskar svenska i tal och skrift för att kommunicera med kollegor och följa säkerhetsrutiner.
Meriterande:
• Robotsystem-kunskap: Erfarenhet av specifika robotsystem är mycket meriterande – t.ex. programmering eller kurser i robotteknik.
• Bred svetskompetens: Kunskaper i manuell svetsning med flera metoder (t.ex. TIG eller MMA) samt förståelse för industriell automationsprocess.
• Hantering av tunga komponenter: Travers- och truckkort uppskattas då arbetet gäller större detaljer som kräver förflyttning med lyfthjälpmedel
• Utbildning: Industriteknisk utbildning, gärna med inriktning svets/automation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico HR Partner AB
(org.nr 556580-6741), https://www.montico.se
Vislandavägen 11 (visa karta
)
341 38 LJUNGBY Arbetsplats
Montico Kontakt
Christin Bengtsson christin.bengtsson@montico.se +46 372 75 99 55 Jobbnummer
9941709