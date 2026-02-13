Ritningen Arkitektbyrå i Skövde söker Arkitekt
Vill du arbeta brett med projektering och gestaltning i en verksamhet med starka kundrelationer och lång erfarenhet av både renoveringsprojekt, nyproduktion och byggnadsvård? Ritningen Arkitektbyrå i Skövde söker nu en erfaren arkitekt som vill ta ett ansvar i varierande och samhällsviktiga projekt.
Om rollen
Som arkitekt på Ritningen kommer du att arbeta med projektering och gestaltning i varierande byggprojekt. Du har en aktiv och operativ roll i uppdragen och följer projekten genom flera faser, från idé, förfrågningsunderlag och bygghandling till färdig byggnation. Rollen innebär ett självständigt ansvar i projekt samt handläggning/projektledning av projekt. Du kommer driva flera projekt parallellt och leder dialogen med beställare och säkerställer kvalitet och framdrift i leveranserna. Du arbetar hands-on med projekteringen, samtidigt som du samordnar med övriga konsulter och aktörer i projekten. Uppdragen präglas av nära kundrelationer och ofta ett helhetsansvar, vilket ställer krav på både kreativitet men även en byggteknisk förståelse och god kommunikation samt ansvarstagande. Ditt uppdrag är att omsätta beställarens behov till genomförbara och hållbara arkitektoniska lösningar från första idé till färdig byggnad.Publiceringsdatum2026-02-13Profil
För att lyckas i rollen som arkitekt på Ritningen vill vi att du är färdigutbildad arkitekt med flerårig arbetslivserfarenhet med en stor vana av projektering samt trygghet i att ta ansvar i uppdrag. Du har en bred erfarenhet och trivs i att jobba med olika typer av projekt i varierande storlekar. Erfarenhet av att driva projekt, ha handläggarsansvar eller vara uppdragsansvarig är särskilt relevant. Du har god vana av 3d-projektering och har sen tidigare jobbat med Autodesk Revit samt Autodesk CAD där du är bekväm med att själv producera ritningar och tekniskt underlag. Du trivs med att ha en kontinuerlig dialog med kunder och kan omsätta behov och krav till genomförbara arkitektoniska lösningar samt förklara och förankra dina förslag på ett tydligt och förtroendeingivande sätt.
Skallkrav för tjänsten:
• Utbildning Arkitekt SAR/MSA
• Flerårig arbetslivserfarenhet som arkitekt
• B-körkort
• Goda kunskaper i Autodesk Revit
• För denna tjänst krävs att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd vilket kan ställa krav på ett visst medborgarskap
Meriterande för tjänsten:
• Erfarenhet av arbete med kulturhistoriska byggnader
• Bred projekteringserfarenhet inom olika sektorer.
Om Ritningen Arkitektbyrå
Ritningen Arkitektbyrå AB är en familjeägd arkitektbyrå och har funnits i Skövde sedan 1984. Ritningen är uppbyggt som ett traditionellt arkitektkontor med arkitekter, inredningsarkitekter och byggnadsingenjörer. Det som gör Ritningen unika är deras inriktning mot byggnadsvård, underhåll och arbeten med äldre byggnader. Ritningen har stor erfarenhet av arbeten med byggnader som har ett samhälleligt skydd som är Byggnadsminnesmärkta eller har Q-märkning.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För rollen som arkitekt kommer du att bli direktanställd hos Ritningen
Hur du ansöker
För att söka tjänsten som arkitekt, vänligen ansök via: https://www.framtiden.com/.
Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterare William Henriksson: william.henriksson@framtiden.com
alt. 070-015 13 85. Vi arbetar med löpande urval, välkommen in med din ansökan redan idag!Anställningsvillkor
Startdatum: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Skövde
Arbetstider: Måndag-fredag 08:00-17:00, flex
Omfattning: Heltid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_51992_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
541 01 SKÖVDE Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
William Henriksson william.henriksson@framtiden.com Jobbnummer
9742846