Rissne Vårdcentral söker Sjuksköterska, Vikariat 6 månader
Sköterska på riktigt?
Välkommen att arbeta på Rissne vårdcentral!
Till oss kommer människor med dyspné, sårskador, diabetes, axelsmärta, missbruk, buksmärta, Mb Osler, hypertoni, parestesier, ångest, hjärtsvikt, medelhavsfeber, tonsillit, bröstsmärta, IBS, pankreascancer, ringorm, BPH, anpassningsstörning, dyspepsi, sårinfektioner, allergier, ADHD, artros, SIADH, struma, bronkit, rösthallucinos, järnbristanemi, NAFLD, astma, myelom, yrsel, otit, basaliom, triggerfinger, TB, hyperkalcemi, njursvikt, depression, taky-brady-syndrom, migrän, autism, epikondylit, IBD, cystit, minnesstörningar, hudabscesser, osteoporos, angina, enures och viktnedgång.
Bland mycket annat.
Ibland är patienterna 6 månader gamla, ibland nästan 100 år. Vissa har lika lång utbildning som du, andra är analfabeter. En del har aldrig tidigare varit i kontakt med vården, andra har journaler som är längre än dina kursböcker.
Låter det snårigt? Det är det. Svårt? Ja. Givande? Definitivt!
Vill du bli kliniker på riktigt kan du få chans att växa i din yrkesroll hos oss. Med gott stöd längs vägen förstås.
Vi som jobbar här är ett glatt gäng som främjar teamarbete. Vi trivs med vårt arbete och med varandra. I fikarummet är det högt i tak och glatt humör. Du kan läsa mer om oss på Rissne vårdcentral (regionstockholm.se)
Vi söker nu dig som har vana och intresse för att arbeta på vårdcentral.
Vi värdesätter en hälsosam livsstil och värnar om en god balans mellan arbete och privatliv. Du har möjlighet att till viss del påverka dina egna arbetstider genom flextid och därmed din egen arbetssituation när verksamheten så tillåter. Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde (regionstockholm.se)
Arbetet innebär alla förekommande arbetsuppgifter för sjuksköterska på vårdcentral. Som sjuksköterska i primärvården träffar du patienter i alla åldrar och från olika kulturer både akut och planerade besök samt telefonrådgivning mm. Patienterna har en mängd olika typer av sjukdomar och problem. Arbetet ställer krav på bred kompetens och självständighet. Du arbetar självständigt men arbetet sker i nära samarbete med andra sköterskor, läkare och flera andra professioner inom hälso- och sjukvården.
Anställningsform:
Vikariat anställning, 7 månader med eventuell möjlighet till förläggning, Heltid, 100%. Arbetstid måndag-fredag . Tillträde: Maj- December.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska eller Distriktssköterska med förskrivningsrätt och behörighet att verka inom svensk sjukvård. Erfarenhet av att ha arbetat i svensk sjukvård, primärvård är meriterande. God datorvana och erfarenhet av journalsystemet TakeCare är meriterande.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid professionellt bemötande av både patienter och medarbetare. Planering och samordning är välbekanta begrepp för dig, du är bekväm med att arbeta självständigt och ta egna beslut. Egenskaper som är bra att ha i den här tjänsten är lyhördhet, flexibilitet och nytänkande.
Ett gott och respektfullt bemötande av patienter, närstående och kollegor samt förmåga att dela med sig av kunskap och information är av yttersta vikt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du passar in i arbetsgruppen.
Övrig information:
Mottagningen är HBTQ diplomerad. Det betyder att mottagningen ska ha /har kompetens om HBTQ-frågor och att vi aktivt arbetar med synliggörande och bemötande ur ett HBTQ-perspektiv.
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
