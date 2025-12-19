Risk- och säkerhetsrådgivare gärna med internationell erfarenhet
2025-12-19
Vi söker en risk- och säkerhetsrådgivare med erfarenhet inom risk och säkerhet arbete, detta för arbete i både Norden och Internationellt. Rollen omfattar säkerhetsrådgivning, utbildning samt genomförande av SHORE-certifiering mot kunder framför allt inom fastighetssektorn såsom shopping centers, kontor.
Tjänsten har även ett säljfokus och innefattar även mötesbokning och kundutveckling för att driva verksamheten framåt.
Du är professionell, social, strukturerad med bra datakunskap och förståelse och trivs i ett litet team med stora ambitioner.
Du måste vara flytande i engelska i tal och skrift, det är ett krav, liksom möjlighet att arbeta och resa i Norden och Internationellt. Andra språk är en mycket bra merit.
Dokumenterad erfarenhet inom risk- och säkerhetsarbete
Erfarenhet av rådgivning och utbildning mot kund
Flytande engelska i tal och skrift och andra språk är en mycket bra merit.
Vana att boka och genomföra kundmöten
Möjlighet att arbeta och resa internationellt
Vi erbjuder en utvecklande roll i ett mindre, ambitiöst team med internationell inriktning mot kunder inom fastighetsbranchen internationellt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Mail initialt
E-post: erik@safeassetgroup.com
http://www.safeassetgroup.com
