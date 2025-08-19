Risingegårdens behandlingshem söker utbildad personal till timvikariepoolen
2025-08-19
Vår värdegrund
Risingegården utgår ifrån människors lika värde och FN:s barnkonvention. Vi möter alla med genuint intresse och glädje. Vi tror på allas möjlighet till förändring. Vi har ett ödmjukt och lyhört förhållningssätt gentemot alla vi möter. Risingegården respekterar varje individs rätt till självbestämmande och integritet. Risingegården är en plats som präglas av meningsfullhet, tillit, tydlighet och trygghet.
Om oss
Risingegården är ett HVB-hem som tar emot ungdomar, biologiskt kön flicka i åldrarna 12 till 12 år med psykosocial och/eller neuropsykiatrisk problematik, självskadebeteende, övergreppsproblematik och riskbeteenden mot missbruk, våld och kriminalitet. Risingegården jobbar med behandling, öppenvård och stödboende.
Att arbeta med unga människor är bland det viktigaste och mest givande en kan göra. Med nästan 30 år i branschen har vi erfarenheten, vi är väletablerade och har ett gott rykte samtidigt som drivkraften att utvecklas och bli bättre alltid finns. För att utveckla vår egen lyhördhet och förmåga till gott samspel utbildas all personal i MBT - mentaliseringsbaserad miljöterapi och i programmet Vägledande samspel/ICDP.
Risingegården är en attraktiv arbetsplats med högt medarbetarfokus som genomgående präglas av en humanistisk människosyn. Vi värdesätter god stämning, att få skratta tillsammans ger en god arbetsmiljö. Verksamheten genomsyras av engagemang och delaktighet. Vi tar tillvara varje medarbetares kompetens och alla ges möjlighet att vara med och forma verksamheten.
På Risingegården arbetar vi tillsammans för att både vuxna och barn ska må bra. Vi hjälps åt och tar stöd av varandra, både inom vår egen enhet och över enhetsgränserna.
Gå gärna in på vår hemsida och läs mer om vår grundsyn, vårt förhållningssätt och våra arbetsmetoder. www.risingegarden.se
Timvikarierande behandlare
Vi har ett kontinuerligt behov av timvikarier under årets alla månader. Som vikarierande behandlare är du med och planerar och deltar i ungdomarnas dagliga aktiviteter, du fungerar som stöd i ungdomens vardag och arbetar behandlande utifrån individuella genomförandeplaner och mål. Du arbetar också aktivt med dokumentation i form av t ex journalföring. Arbetstiderna är varierande; dagar, kvällar och helger, samt nätter med sovande jour. Även vakennatt kan bli aktuellt vid behov.
Vi har fyra olika behandlingsenheter; två större med upp till fem boende i varje enhet samt två mindre med en eller två boende i varje enhet.
Vi ser gärna att du som söker denna tjänst är en trygg och stabil person med en positiv syn på livet. Du är engagerad och lyhörd med ett lågaffektivt förhållningssätt. Du får gärna ha arbetat med ungdomar tidigare och bör ha några års differens i ålder till våra ungdomar. B-körkort är ett krav.
Krav på utbildning
Du behöver ha minst en tvåårig eftergymnasial utbildning, eller en utbildning som motsvarar detta. Utbildningen ska vara inriktad mot socialt arbete, socialpedagogik, beteendevetenskap eller motsvarande eftergymnasial utbildning som t ex behandlingspedagog eller socialpedagog.
Vad säger medarbetare?
"Risingegården är ett HVB-hem där vi gör allt tillsammans och hjälper varandra. Det spelar ingen roll - vi alla är jämställda och viktiga för att allt ska fungera. Arbetet på Risingegården är roligt, utmanande och intressant. Det är väldigt flexibelt och man får göra allt från att ta hand om djuren ihop med våra ungdomar till att hjälpa dem med skolarbete. Jag får dela roliga, spännande och ibland tuffa stunder tillsammans med både ungdomar och kollegor. Här är jag en person som kan bidra med trygghet för våra ungdomar som är placerade hos oss. Det gör att jag känner att mitt arbete är viktigt." Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
E-post: ansokan@risingegarden.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Timvikarie". Arbetsgivare Risingegårdens Behandlingshem AB
(org.nr 556459-1732)
Sankta Marias Väg 93 (visa karta
)
612 92 FINSPÅNG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
