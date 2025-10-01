Rio vård- och omsorgsboende söker sjuksköterskor
Stockholms kommun / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-10-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Välkommen till oss!
Rio vård- och omsorgsboende riktar sig till personer med en demenssjukdom eller som av fysiska skäl är i behov av vård och omsorg dygnet runt.
På Rio finns det totalt 88 lägenheter (med 90 platser) fördelade på sex våningsplan. Tre våningar med somatisk inriktning, två våningar med demensinriktning samt ett våningsplan med inriktning för personer med behov av korttidsvård.
Verksamheten är belägen vid Gärdet med närhet till grönområden och goda kommunikationer. Rio vård- och omsorgsboende bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete och arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt med boende och anhöriga i fokus. Verksamheten har ett rikt utbud av aktiviteter, både gemensamma och individuella.
Vi erbjuder dig
Du kommer att ha ett uppdrag som ansvarig sjuksköterska på enheten med demensinriktning. Det är ett varierat arbete med närvarande chefer och trevliga kollegor på en arbetsplats i centrala Stockholm. Givetvis ingår friskvårdsbidrag, möjligheter till interna utbildningar och många andra förmåner inom Stockholms stad. Vi söker dig som vill jobba hos oss och bli en del av vårt team!
Rollen som sjuksköterska
Som sjuksköterska arbetar du i teamet kring den äldre där du bidrar med din specialistkompetens i omvårdnad. Tillsammans med dina kollegor planerar och organiserar du vården och arbetar för en god omvårdnad och hälso- och sjukvård utifrån individens behov.
Arbetet innebär både akuta och planerade insatser vilket gör att du behöver kunna fatta självständiga beslut. Arbetet kräver flexibilitet, tydlig samarbetsförmåga och gott omdöme. Du tar en aktiv del i vårt gemensamma arbete och vårt utvecklingsarbete för att vi ska nå våra uppsatta mål.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som:
är legitimerad sjuksköterska
har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du har:
har arbetat som sjuksköterska inom äldreomsorgen
erfarenhet av Vodok, Senior alert, Palliativa registret och BPSD.
specialistutbildning inom geriatrik, demens eller liknande.
Du har ett uppdrag som ansvarig sjuksköterska på enheten med demensinriktning, där du har det övergripande ansvaret för att hälso- och sjukvården utförs med bibehållen kvalitet och patientsäkerhet. Inriktningen på hälso-och sjukvården ska vara hälsofrämjande och personcentrerat, förhållningssättet är tvärprofessionellt och processorienterat. Du bemöter människor med respekt, har en positiv inställning och god förmåga att samarbeta, är tydlig i din kommunikation och vill främja en god arbetsmiljö. I denna rekrytering kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper, motivation och engagemang för uppdraget. Varmt välkommen med din ansökan, intervjuer sker löpande!Publiceringsdatum2025-10-01Övrig information
För att få arbeta med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem, hos Stockholms stad måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5619". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Norra innerstadens stadsdelsförvaltning, Äldreomsorg Kontakt
Jenny Pettersson jenny.pettersson@stockholm.se 08-50810549 Jobbnummer
9536202