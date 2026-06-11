Rikstens skola söker en lärare i SO och svenska åk 7-9
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2026-06-11
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Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium samt anpassad grund- och gymnasieskola. Vi har drygt 3 200 medarbetare vid 40 förskolor, 22 grundskolor och fyra gymnasieskolor. Här finns ett stort engagemang för att alla barn och elever ska få undervisning av hög kvalitet, möjlighet att utvecklas och att nå sin fulla potential. I Botkyrka ser vi att framgång i skolan är nyckeln till ett gott liv och den starkaste skyddsfaktorn för framtiden.Publiceringsdatum2026-06-11Beskrivning
Rikstens skola söker nu en legitimerad grundskolelärare med behörighet i SO och svenska till högstadiet. Det är också meriterande om du har behörighet att undervisa i svenska som andraspråk. Du kommer att få möjlighet att planera och utveckla din undervisning tillsammans med skickliga och drivande ämneskollegor i ett kollegialt lärande i enheten 7-9.
I ditt uppdrag bedriver du undervisning och därtill hörande arbetsuppgifter såsom för- och efterarbete av undervisningen samt betygssättning. Du ingår i ett arbetslag och deltar i arbetslagets gemensamma arbete. Du bidrar i ett kollegialt samarbete till en god lärmiljö genom ett aktivt arbete. Tillsammans har ni elevernas kunskapsutveckling i fokus. Du samverkar även med övrig personal på skolan. Du deltar aktivt i skolans värdegrundsarbete och arbetar inkluderade.
Mentorskap är en central del i din roll genom sociala kontakter kring elever och klasser, kontakt med vårdnadshavare, frånvarohantering och utvecklingssamtal. I din roll samverkar du med elevhälsoteamet.
Som medarbetare hos oss är du en ambassadör för skolan.
Arbetsplatsbeskrivning
Rikstens skola är en relativt nybyggd, luftig och fräsch skola i Rikstens Friluftsstad, Tullinge. Vi öppnade ht 2013 och har verksamhet från förskoleklass upp till år 9, med c:a 800 elever och 100 anställda.
Rikstens skola är en skola där nya idéer och engagemang uppskattas på alla nivåer. Våra elever är ambitiösa och likaväl som vi har höga förväntningar på dem, har de höga förväntningar på oss. Hos oss finns engagerade pedagoger som arbetar för att skapa kvalitativ undervisning och trygghet för våra elever.
Vi lägger stor vikt vid god arbetsro, tydliga strukturer och ett gemensamt förhållningssätt gentemot våra elever.
Vi satsar på tidig läsinlärning och ett språkutvecklande arbetssätt. Vi använder Bornholmsmodellen och programmet Tänka, resonera och räkna i förskoleklassen. Vi arbetar med det våldsförebyggande programmet Tåget för att säkerställa en trygg skolmiljö.
Rikstens skola har en väl fungerande elevhälsa där skolledning, skolhälsovård och specialpedagoger samarbetar tätt med skolans övriga pedagoger. Vi är uppdelade i arbetslag kring årskurserna och dessa bildar en enhet för stadiet. Arbetslaget och enheten man tillhör utgör ett stort stöd för den enskilde pedagogen.
Vår skola ligger granne med Lida Friluftsområde och vi har möjlighet att vara ute med vår verksamhet.
Vår vision är: Lustfyllt, meningsfullt, hälsofrämjande lärande för alla!
Du som söker till oss
Du är legitimerad grundskolelärare i SO och svenska (behörighet i sva är meriterande).
Du är en driven, nyfiken pedagog som gärna tar dig an utmaningar och provar nya idéer. Tjänsten kräver att du är en tydlig ledare som skapar en trygg lärandemiljö för dina elever, där ömsesidig respekt och samarbete genomsyrar din undervisning.
På Rikstens skola utvecklar vi ständigt vår verksamhet. Det är viktigt att du är en flexibel pedagog med egna idéer som lockas av utmaningar. Kort sagt- vi söker någon utöver det vanliga som stämmer in i Botkyrkas devis "Långt ifrån lagom".
Vi tycker att det är meriterande om du arbetat några år inom yrket, men det är dock inget krav.
Vi söker dig som är strukturerad och stabil i din yrkesutövning. På samma gång vill vi att du är kreativ och samarbetsorienterad - arbetet ger stora möjligheter till egna initiativ, men ställer också krav på samarbete, både i årskurslaget och i större sammanhang.
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, då intervjuer kan påbörjas under ansökningstiden.
För tjänster på Utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontrollOm företaget
Botkyrka är en kommun full av kontraster där storstadens förortsmiljö möter landsbygdens skogar, ängar, sjöar och havskust. Här talas över 100 språk, här bor och arbetar människor med bakgrund från hela världen.
Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats full av möjligheter där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.
Vi har goda och trygga arbetsvillkor med kollektivavtal och flera förmåner för att du ska trivas och utvecklas på jobbet. Läs mer här: Vårt arbetsgivarerbjudande
Övrig information
För tjänster inom exempelvis vård-skola-omsorg i Botkyrka kommun behöver du som blivande medarbetare visa utdrag ur Polisens belastningsregister. Botkyrka kommun omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att ansökningshandlingar som huvudregel är allmänna handlingar.
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och därmed motverka diskriminering.
Vi undanber oss kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag i samband med denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka Kommun
(org.nr 212000-2882), http://botkyrka.se/
Flygarvägen 5 (visa karta
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146 37 TULLINGE Arbetsplats
Botkyrka kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Fackliga representanter nås via kommunens växel 08-53061000 Jobbnummer
9960316