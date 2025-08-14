Riksbyggen söker Gruppchef till Teknisk förvaltning
2025-08-14
Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar hållbara boendemiljöer. Vi är samtidigt en av Sveriges största fastighetsförvaltare med både bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare som kunder.
Vill du leda, inspirera och utveckla teamet inom teknisk förvaltning? På Riksbyggen får du chansen att göra skillnad i en roll med stort ansvar och möjligheter!
Vi söker dig som brinner för ledarskap och innovation!
Som gruppchef för teknisk förvaltning är ditt främsta uppdrag att vara en god ledare för en grupp på 14 medarbetare och samtidigt utveckla vårt växande område inom teknisk förvaltning. Som ledare skapar du engagemang och förutsättningar för att medarbetare ska växa och ta ansvar. Du bygger ett positivt arbetsklimat där tydliga mål och utveckling går hand i hand med arbetsglädje. Rollen innefattar även resursplanering, kompetensutveckling och samarbete inom organisationen, samtidigt som du ansvarar för kundrelationer, upphandlingar och vår tekniska förvaltningsleverans.
Dina huvudsakliga ansvarsområden är att:
* Leda och coacha medarbetare för att nå gemensamma mål.
* Säkerställa kvalitet och effektivitet i våra tjänsteleveranser.
* Ansvara för budget, resultat och prognosarbete samt säkerställa att ekonomiska mål nås.
* Utveckla samarbeten med underentreprenörer och partners.
* Planera resurser, stötta medarbetares kompetensutveckling och skapa en arbetsmiljö präglad av motivation och arbetsglädje.
* Aktivt bidra till Riksbyggens hållbarhetsmål genom att implementera fossilfria lösningar och smart digitalisering.
Du har en dynamisk roll där du växlar mellan strategiskt arbete och direkt kundkontakt och har eget operativt ansvar för ett par kunder. Tjänsten är placerad på vårt moderna kontor vid Hammarbybacken i Stockholm, och du rapporterar till Leveranschef för teknisk-, ekonomisk- samt energiförvaltning.
Vem är du?
Du är en erfaren ledare som drivs av att inspirera och utveckla både människor och verksamheter. Ditt coachande och inkluderande ledarskap skapar engagemang och framgång. För att lyckas i rollen ser vi att du har:
* Relevant akademisk utbildning inom teknik eller likvärdig erfarenhet.
* Dokumenterad erfarenhet av personalledning, resultat- och budgetansvar.
* Kompetens inom teknisk förvaltning, fastighetsdrift eller närliggande tjänster.
* Kunskap om upphandling och avtalsfrågor (ex. AFF, AB, ABT och ABK).
* Erfarenhet av projektledning och ett intresse för att driva förändring.
* B-körkort.
Som person är du lösningsorienterad, strukturerad och har en naturlig förmåga att skapa förtroende hos både kunder och medarbetare. Du brinner för hållbarhet och ser digitalisering som en möjlighet att skapa nya värden.
Du erbjuds
Du kommer bli del i ett av Sveriges största fastighetsförvaltare med målsättning att erbjuda våra anställda en trivsam arbetsmiljö och en chans att påverka. Du erbjuds även goda utvecklingsmöjligheter genom utbildningar, nätverk och spännande projekt samt ett modernt och flexibelt arbetssätt som underlättar balans mellan arbete och privatliv. På vårt kontor i Hammarby sjöstad möts du av en dedikerad och professionell atmosfär där teamwork och kundfokus står i centrum. Vi är inte bara en arbetsplats, vi är en gemenskap som arbetar tillsammans mot gemensamma mål.
I denna rekryteringsprocess arbetar Riksbyggen tillsammans med Jurek Rekrytering och Bemanning. Urvalsprocessen sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Marie Källström på 0707519343 alternativt marie.kallstrom@jurek.se
eller Researcher Nina Hallin på 0760026930 alternativt nina.hallin@jurek.se
.
Du är varmt välkommen att ansöka till denna tjänst via vår hemsida www.jurek.se.
Om verksamheten
Riksbyggen är ett kooperativt företag och en av Sveriges största fastighetsförvaltare. Med över 80 års erfarenhet och ett starkt engagemang för hållbarhet, skapar vi levande och attraktiva boendemiljöer för framtiden. Våra kunder är bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare - och vår framgång bygger på kompetenta medarbetare som delar vår vision om ett bättre samhälle. Ersättning
