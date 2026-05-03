Riksarkivet söker kvalificerad utredare till regeringsuppdrag
2026-05-03
Är du en engagerad utredare som vill arbeta med komplexa frågor kring samhällsviktig information och långsiktigt bevarande i ett regeringsuppdrag som involverar flera andra statliga myndigheter?
Vi söker nu en utredare för en ettårig projektanställning som ansvarig för Riksarkivets del i det myndighetsgemensamma regeringsuppdraget fortsatt etablering av en obruten digital samhällsbyggnadsprocess.
Om uppdraget
Tjänsten är placerad vid enheten för utredning och utveckling på avdelningen för informationshantering. Du kommer att ansvara för Riksarkivets del i regeringsuppdraget, som även involverar Boverket, Lantmäteriet, länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Trafikverket. Uppdraget samordnas av Lantmäteriet. I Riksarkivets arbetsgrupp kommer även verksjurist och ytterligare utredare att ingå. Utöver regeringsuppdraget kan du komma att involveras i Riksarkivets intensiva utvecklingsarbete avseende styrningen av den digitala informationshanteringen.
Om dig
Vi söker dig som har
relevant utbildning på kandidatnivå eller högre,
goda kunskaper om de rättsliga krav som ställs på digital informationshantering,
flerårig erfarenhet av utredningsarbete eller strategiskt arbete med informationshantering, och
flerårig erfarenhet av arbete med informationshantering inom offentlig förvaltning.
Det är meriterande om du har
kunskap om långsiktigt bevarande och tillgängliggörande av information,
Kunskap om de krav som ställs på system som delas av flera olika aktörer, eller
Erfarenhet av systemlösningar som tillhandahålls andra aktörer inom offentlig förvaltning.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga förmågor. För att trivas och lyckas i rollen behöver du
vara analytisk och kunna se helheten i komplexa frågor,
ha god kommunikations- och presentationsförmåga, både muntligt och skriftligt,
kunna samarbeta med olika aktörer, både internt och externt, och
kunna arbeta självständigt, strukturerat och målinriktat.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning på ett år.
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Arbetsplats: Stockholm
Riksarkivet tillämpar individuell lönesättning.
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Du måste vara svensk medborgare eftersom tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Vi kommer därför att göra en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Vi erbjuder flexibla arbetsformer med möjlighet att förlägga vissa dagar i hemmet.
Tillträde: Den 1 september 2026, eller enligt överenskommelse.
Ansök senast: 2026-05-11
Om Riksarkivet
Riksarkivets viktigaste fråga är att säkra att information förblir autentisk, tillgänglig och användbar idag och för framtida generationer. Den snabba teknikutvecklingen och digitaliseringen har skapat nya förutsättningar för samhällets informationshantering. I vår roll som nationalarkiv befinner vi oss därför i stark utveckling för att kunna säkra långsiktig informationshantering och digital förvaltning.
Vårt uppdrag är att säkerställa samhällets arkivinformation och göra den möjlig att använda över tid. Tillgång till kulturarv och autentisk information som kan användas i forskning, rättsskipning och för allmänhetens insyn är grundläggande i vårt demokratiska samhälle. Du kan läsa mer om oss och våra uppdrag på riksarkivet.se.
112 60 STOCKHOLM
ST
Anna Forslund anna.forslund@riksarkivet.se 010-476 84 62
