Riksarkivet söker en bibliotekarie till Täby
2025-12-17
I Täby, (Enheten Arninge-Krigsarkivet) finns Riksarkivets största bestånd av arkiv från centrala myndigheter, försvaret och enskilda organisationer, samt det största delbeståndet av Riksarkivets bibliotekssamlingar omfattande närmare 7 000 hyllmeter, där det militära trycket är en viktig del. Enheten Arninge-Krigsarkivet har funktionsansvaret för samordning av hela Riksarkivets biblioteksverksamhet. Riksarkivet har även verksamhet i Stockholm. Bibliotekssamlingarna där omfattar ungefär 3 500 hyllmeter.Publiceringsdatum2025-12-17Om tjänsten
Tyngdpunkten i tjänsten ligger på det löpande biblioteksarbetet så som att ta emot och katalogisera nya accessioner och äldre okatalogiserade samlingar, bistå arkivarier och forskare i den publika läsesalsverksamheten, bistå tjänstemännen med litteratur, besvara förfrågningar och hantera fjärrlån samt omvärldsbevaka inom Riksarkivets ämnesområden. Det förekommer också att du som bibliotekarie deltar i olika projekt och samarbeten med andra myndigheter och kulturarvsinstitutioner.
Den huvudsakliga arbetsplatsen är Riksarkivet Täby men tjänstgöring sker enligt schema ibland även i Riksarkivet Stockholm.
Vi erbjuder:
• God arbetsmiljö
• Flexibla arbetstider
• Goda semestervillkor
• Generös friskvårdsersättning
Om dig
Du ska ha:
• Examen i Biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande utbildning som bedöms vara relevant för tjänsten
• God erfarenhet av katalogisering i Libris XL
• Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete på forskningsbibliotek-/specialbibliotek
• God digital kompetens
• Intresse för tekniskt utvecklingsarbete/projektarbete
• Kunskaper i svensk historia och/eller statsvetenskap
• Kunskaper i andra språk som förekommer i bibliotekssamlingarna (exempelvis engelska, tyska, franska)Dina personliga egenskaper
Som person är du noggrann, strukturerad, resultatinriktad och kan ta egna initiativ. Vidare är du serviceinriktad, kommunikativ, har god samarbetsförmåga och förmåga att skapa goda relationer. Du är också analytisk och flexibel samt kan arbeta både självständigt och i grupp.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Arbetsplats: Tjänsten är placerad i Riksarkivet Täby, tjänstgöring sker till och från enligt schema även i Riksarkivet Stockholm.
Riksarkivet tillämpar individuell lönesättning och sex månaders provanställning.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Du måste vara svensk medborgare eftersom tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Vi kommer därför att göra en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Ansök senast: 2026-01-08
Om Riksarkivet
Riksarkivets viktigaste fråga är att säkra att information förblir autentisk, tillgänglig och användbar idag och för framtida generationer.
Den snabba teknikutvecklingen och digitaliseringen har skapat nya förutsättningar för samhällets informationshantering. I vår roll som nationalarkiv befinner vi oss därför i stark utveckling för att kunna säkra långsiktig informationshantering och digital förvaltning.
Vårt uppdrag är att säkerställa samhällets arkivinformation och göra den möjlig att använda över tid. Tillgång till kulturarv och autentisk information som kan användas i forskning, rättsskipning och för allmänhetens insyn är grundläggande i vårt demokratiska samhälle. Du kan läsa mer om oss och våra uppdrag på riksarkivet.se.
Inför rekryteringsarbetet har Riksarkivet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Riksarkivet tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riksarkivet
(org.nr 202100-1074), http://www.riksarkivet.se Jobbnummer
9650838