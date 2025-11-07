Riksarkivet söker en arkivhandläggare till Stockholm
Är du noggrann, ordningsam och serviceinriktad? Då ska du arbeta som arkivhandläggare hos oss!
Om uppdraget
Du kommer att vara placerad vid Sektionen Marieberg vid Riksarkivet i Stockholm. I Stockholm förvarar Riksarkivet främst äldre arkiv från statliga myndigheter, men även enskilda arkiv från organisationer och personer. Sektionen ansvarar bland annat för att lämna ut arkivhandlingar i läsesalen.
Arbetet som arkivhandläggare är omväxlande. Här kommer du att ge service till våra besökare genom att ta fram och återställa beställda arkivhandlingar och vara tillgänglig i läsesalen. Du kommer också att lämna ut handlingar på begäran och bidra till arkivens tillgänglighet genom att göra enklare registrerings- och ordningsarbeten och skapa logisk ordning i magasinen.
Arbetsuppgifterna är fysiskt krävande även om du förstås har tillgång till tekniska hjälpmedel. Du gör många lyft varje dag för att plocka ner och ställa upp volymer i magasinen. En del lyft är tunga. Publiceringsdatum2025-11-07Kvalifikationer
Du ska ha:
• En avslutad gymnasieutbildning med godkända betyg.
• Erfarenhet av att ge god service eller annan praktisk yrkesverksamhet.
• Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.
• Förmåga att lyfta 10 kg flera gånger varje dag med eller utan hjälpmedel.
Det är meriterande om du har:
• Relevant akademisk examen, alternativt annan erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
• Arbetat vid en arkivinstitution eller på ett bibliotek.
• Goda kunskaper i engelska.Dina personliga egenskaper
• Du har god samarbetsförmåga.
• Du är lugn och stabil, även när arbetsbelastningen varierar.
• Du är noggrann och engagerad i ditt arbete.
• Du har en tydlig känsla för kvalitet och förmåga att växla mellan olika arbetsuppgifter.
För att bli aktuell för anställning ska du motsvara högt ställda krav på omdöme och lämplighet. Det innebär att du står upp för de demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Riksarkivets verksamhet. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Om Riksarkivet
Riksarkivets viktigaste fråga är att säkra att information förblir autentisk, tillgänglig och användbar idag och för framtida generationer.
Den snabba teknikutvecklingen och digitaliseringen har skapat nya förutsättningar för samhällets informationshantering. I vår roll som nationalarkiv befinner vi oss därför i stark utveckling för att kunna säkra långsiktig informationshantering och digital förvaltning.
Vårt uppdrag är att säkerställa samhällets arkivinformation och göra den möjlig att använda över tid. Tillgång till kulturarv och autentisk information som kan användas i forskning, rättsskipning och för allmänhetens insyn är grundläggande i vårt demokratiska samhälle. Du kan läsa mer om oss och våra uppdrag på riksarkivet.se.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Arbetsplats: Stockholm
Riksarkivet tillämpar individuell lönesättning. Sex månaders provanställning kan bli aktuell.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Vi kommer därför att göra en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Tillträde: Enligt överenskommelse
Ansök senast: 2025-11-16 Ersättning
