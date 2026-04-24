Riksarkivet söker en arkivassistent till Göteborg (visstid 8 mån)
Riksarkivet / Assistentjobb / Göteborg Visa alla assistentjobb i Göteborg
2026-04-24
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Riksarkivet i Göteborg
, Vadstena
, Lund
, Gotland
, Stockholm
eller i hela Sverige
Är du intresserad av att vara en del i Riksarkivets flyttförberedande arbete inför kommande flytt till nya lokaler? Är du självgående och bra på att samarbeta? Då ska du arbeta hos oss! Publiceringsdatum2026-04-24Dina arbetsuppgifter
Riksarkivet i Göteborg är en del av Enheten Göteborg-Täby, Avdelningen för arkivverksamhet. Den löpande verksamheten i Göteborg är fördelad på två sektioner och en av dessa är Publika sektionen, där tjänsten är placerad.
Vi förbereder för att samla verksamheten i nya, gemensamma lokaler. Flyttförberedelser är därmed en stor del av vardagen. Det är här du främst kommer att bidra genom enklare ordnings- och förteckningsarbeten med registrering i arkivförteckningssystemet Arkis/NAD, det kommer även ingå praktiskt arbete med exempelvis emballera och etikettering av arkivvolymer. Andra arbetsuppgifter inom sektionen och enheten kan förekomma.
Arbetet utförs i nära samarbete med andra medarbetare på enheten men även med övriga kollegor inom myndigheten.
Riksarkivet är centralt placerat i Göteborg, nära Götaplatsen och olika kulturinstitutioner och vi har också två depåer på Hisingen. En stor del av arbetet kommer att vara förlagt till depån på Polstjärngatan på Hisingen.
Du ska ha
Gymnasieutbildning med godkända betyg (gärna med administrativ inriktning)
God förmåga att utrycka dig i tal och skrift på svenska och ha goda kunskaper i engelska
Det är meriterande om du har
Utbildning inom Arkiv och informationsvetenskap.
Kunskap om och erfarenhet av ordnings- och förteckningsarbete.
Kännedom om och erfarenhet av Riksarkivets arkivförteckningssystem Arkis/NAD.
Erfarenhet av tjänstgöring vid arkivinstitution i första hand men annars vid annan statlig myndighet.
B-körkort
Personliga egenskaper
Du är noggrann i ditt arbete samt resultat- och målinriktad. Du tar själv ansvar för att dina arbetsuppgifter blir utförda. Du är bra på att samarbeta. Arbetsuppgifterna kräver uthållighet samt förmåga att prioritera, planera och strukturera. Du ska ha förmåga att ta till dig nya och ändrade arbetsuppgifter och vara prestigelös.
Arbetsuppgifterna innebär kontakter med övrig personal inom Riksarkivet, varför vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och lämplighet. Tidigare erfarenheter är av stor betydelse.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Visstidsanställning 8 månader
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Arbetsplats: Göteborg
Tillträde: 2026-06-01 eller enligt överenskommelse
Ansök senast: 2026-05-11
Riksarkivet tillämpar individuell lönesättning.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Vi kommer att göra en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Om Riksarkivet
Den snabba teknikutvecklingen och digitaliseringen har skapat nya förutsättningar för samhällets informationshantering. I vår roll som nationalarkiv befinner vi oss därför i stark utveckling för att kunna säkra långsiktig informationshantering och digital förvaltning.
Vårt uppdrag är att säkerställa samhällets arkivinformation och göra den möjlig att använda över tid. Tillgång till kulturarv och autentisk information som kan användas i forskning, rättsskipning och för allmänhetens insyn är grundläggande i vårt demokratiska samhälle. Du kan läsa mer om oss och våra uppdrag på riksarkivet.se.
Inför rekryteringsarbetet har Riksarkivet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RA-KS 2026/00629".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riksarkivet
(org.nr 202100-1074), https://riksarkivet.se/
Arkivgatan 9 (visa karta
)
411 34 GÖTEBORG
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Seko
Pia Nordlander pia.nordlander@riksarkivet.se 010-476 76 22
9875623