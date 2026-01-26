Riksarkivet söker en arkivarie till Göteborg (visstid)
2026-01-26
Är du intresserad av att hjälpa våra beställare och besökare att ta del av den spännande information som förvaras av Riksarkivet? Är du självgående och bra på att samarbeta? Då ska du arbeta hos oss!
Vi erbjuder ett omväxlande arbete och är inne i en utvecklingsfas där vi ser över våra arbetsformer. Som arkivarie hos oss får du möjlighet att bidra till utvecklingen.Publiceringsdatum2026-01-26Dina arbetsuppgifter
Riksarkivet i Göteborg är en del av Enheten Göteborg-Täby, Avdelningen för arkivverksamhet. Den löpande verksamheten i Göteborg är fördelad på två sektioner och en av dessa är sektionen för publik verksamhet, där tjänsten är placerad. Sektionens huvudsakliga verksamhetsområden är att ge service till dem som begär att få ta del av eller frågar om de handlingar som finns i arkiven. Det är här du främst kommer att bidra genom att efterforska uppgifter, besvara förfrågningar och tjänstgöra i läsesal. En del av handlingarna kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och behöver därför prövas inför utlämnande. Andra arbetsuppgifter inom sektionen och enheten kan förekomma.
Arbetet utförs i nära samarbete med andra medarbetare på enheten men även med övriga kollegor inom myndigheten och externa kontakter.
Riksarkivet är centralt placerat i Göteborg, nära Götaplatsen och olika kulturinstitutioner. Vi har också två depåer på Hisingen. Vi förbereder för att samla verksamheten i nya, gemensamma lokaler i Västra Frölunda. Flyttförberedelser är därmed en stor del av vardagen. Det kan därför bli aktuellt även för dig att bidra till det arbetet.
Arbete på schemalagd kvällstid kan förekomma.
Du ska ha:
• Kandidatexamen med lägst 60 hp i arkiv- och informationsvetenskap
• God förmåga att utrycka dig i tal och skrift på svenska och ha goda kunskaper i engelska
Det är meriterande om du har:
• Ämnen som historia, förvaltningshistoria och kulturvetenskap i din utbildning
• Erfarenhet av ärendehandläggning (inkl. digital ärendehandläggning) i offentlig förvaltning
• Erfarenhet av besvarande av förfrågningar i arkivmaterial samt erfarenhet av tjänstgöring i läsesal och sekretessprövningar
• Erfarenhet av tjänstgöring vid arkivinstitution i första hand men annars vid annan statlig myndighet.
• Kännedom om och erfarenhet av Riksarkivets arkivförteckningssystem Arkis/NADDina personliga egenskaper
Du är noggrann i ditt arbete samt service-, resultat- och målinriktad. Du tar själv ansvar för att dina arbetsuppgifter blir utförda. Du är bra på att samarbeta. Arbetsuppgifterna kräver uthållighet samt förmåga att prioritera, planera och strukturera. Du ska ha förmåga att ta till dig nya och ändrade arbetsuppgifter och vara prestigelös.
Arbetsuppgifterna innebär många kontakter med allmänheten och övrig personal inom Riksarkivet, varför vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och lämplighet.
Om Riksarkivet
Den snabba teknikutvecklingen och digitaliseringen har skapat nya förutsättningar för samhällets informationshantering. I vår roll som nationalarkiv befinner vi oss därför i stark utveckling för att kunna säkra långsiktig informationshantering och digital förvaltning.
Vårt uppdrag är att säkerställa samhällets arkivinformation och göra den möjlig att använda över tid. Tillgång till kulturarv och autentisk information som kan användas i forskning, rättsskipning och för allmänhetens insyn är grundläggande i vårt demokratiska samhälle. Du kan läsa mer om oss och våra uppdrag på riksarkivet.se.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Särskild visstidsanställning t.o.m. 2026-10-30
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Arbetsplats: Göteborg
Tillträde: 2026-05-01 eller enligt överenskommelse
Ansök senast: 2026-02-13
Riksarkivet tillämpar individuell lönesättning.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Vi kommer att göra en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Vi kommer att göra en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
