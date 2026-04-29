Riksarkivet söker arkivhandläggare till Täby
Riksarkivet / Assistentjobb / Täby Visa alla assistentjobb i Täby
2026-04-29
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Riksarkivet i Täby
, Stockholm
, Tyresö
, Uppsala
, Gotland
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med att tillhandahålla och tillgängliggöra Riksarkivets stora och innehållsrika samlingar i Täby? Då har vi jobbet för dig.
Som arkivhandläggare på Arninge-sektionen arbetar du huvudsakligen utåtriktat med tjänstgöring i forskarexpedition och läsesal, hämtning och återställning av handlingar. I arbetsuppgifterna ingår även registrering i våra arkivsystem, vissa administrativa uppgifter och rutinartad ärendehandläggning.
Vi erbjuder goda arbets- och semestervillkor.
Om dig
Du ska ha
avslutad gymnasieutbildning med godkända betyg,
förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska,
dokumenterad erfarenhet av serviceyrke eller annan för tjänsten relevant yrkesverksamhet,
erfarenhet av datorn som arbetsredskap och av Officepaketet, samt
god fysik och förmåga att återkommande hantera lyft av arkivvolymer som väger upp till 10 kg.
Det är meriterande om du har
läst arkivvetenskap,
erfarenhet av arbete med IT-baserade arkivsystem, samt
erfarenhet av arbete i bibliotek eller läsesal vid kulturarvsinstitution
Som person är du noggrann, strukturerad, resultatinriktad och kan ta egna initiativ. Vidare är du serviceinriktad, kommunikativ, har god samarbetsförmåga och förmåga att skapa goda relationer. Du är också analytisk och flexibel, kan arbeta självständigt och ta stort ansvar för det egna arbetet.
Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Arbetsplats: Täby
Tillträde: 2026-06-01 eller enligt överenskommelse
Riksarkivet tillämpar individuell lönesättning samt 6 månaders provanställning.
Ansök senast: 2026-05-11
Du måste vara svensk medborgare eftersom tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Vi kommer därför att göra en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Om Riksarkivet
Riksarkivet är en länk mellan dåtid, nutid och framtid. Vårt uppdrag är att säkerställa samhällets arkivinformation och göra den möjlig att använda över tid. Tillgång till kulturarv och autentisk information som kan användas i forskning, rättskipning och för allmänhetens insyn är grundläggande i vårt demokratiska samhälle.
Vi arbetar bland annat med att ta emot och bevara arkiv, att göra arkivinformationen tillgänglig och att besvara förfrågningar om arkiven och deras innehåll. Vi arbetar också för att öka kunskaperna om arkivens innehåll och funktion i samhället.
Enheten Arninge-Krigsarkivet-Göteborg, har Riksarkivets största bestånd av arkiv från centrala och regionala myndigheter, försvaret samt från enskilda organisationer. Det innebär att enheten hanterar båda äldre historiska handlingar och aktuell information från nutida arkivbildare. Mer om oss hittar du på riksarkivet.se.
Riksarkivet har drygt 400 anställda och finns på elva orter. Vi är inne i ett spännande och omfattande förändringsarbete med målet att bli en mer innovativ och omvärldsorienterad organisation som kan leva upp till nya förväntningar och krav.
Inför rekryteringsarbetet har Riksarkivet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RA-KS 2026/00732". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riksarkivet
(org.nr 202100-1074), https://riksarkivet.se/
Mätslingan 17 (visa karta
)
187 66 TÄBY Kontakt
Seko
Pia Nordlander pia.nordlander@riksarkivet.se 010-476 76 22 Jobbnummer
9883694