Riggtekniker till ledande företag inom fordonsbranschen!

Är du en engagerad och nyfiken person som är redo att ta ansvar för installation, inkoppling och underhåll av provobjekt och mätutrustning? Hos vår kund kommer du att spela en viktig roll i att säkerställa att deras provningsprocesser genomförs korrekt och att resultaten mäts på rätt sätt. Just nu söker vi dig som antingen är nyexaminerad maskiningenjör eller dig som har arbetslivserfarenhet inom området. Ansök redan idag!
Information om tjänsten
Uppdraget är en del av vår personaluthyrning vilket innebär att du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult. Denna rekryteringsprocess hanteras av Professionals Nord och alla frågor kring tjänsten går därför till info@pn.sePubliceringsdatum2025-08-21Om tjänsten
Som riggtekniker är ditt ansvar att se till att proven körs enligt provningsingenjörens önskemål och att korrekt mätning utförs. Du mäter både emissioner och använder externa givare för till exempel tryck, temperatur och flöde. Som riggtekniker krävs ibland fysiskt krävande moment och du behöver därför trivas med att arbeta både praktiskt och teoretiskt. Vidare har du kollegor från olika delar av världen, så det förväntas att du besitter flytande kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift. Dina arbetsuppgifter
Dina ansvarsområden inkluderar att installera och koppla in provobjekt samt att säkerställa att styrsystemet är korrekt konfigurerat och fungerar enligt plan. Utöver detta kommer du att vara ansvarig för att vårda provrummet och den tillhörande utrustningen genom dagliga och veckovisa rutiner. Du kommer även att vara involverad i att lösa eventuella fel eller problem som uppstår genom antingen egen åtgärd eller kontakt med rätt supportgrupp.
Det förväntas att du har en förmåga att planera provningar för att maximera utnyttjandet av provrummet och utrustningen. Du förväntas även att på ett effektivt sätt kunna identifiera och lösa problem med provobjekt eller utrustning. Vidare har du en förmåga att dela kunskap inom din egen såväl som andra grupper på företaget, och en förmåga att kunna göra en första analys av provresultaten.
Vi söker dig som
Har en kandidatexamen och/ eller masterexamen inom Maskin, Mekatronik, Automation eller motsvarande.
Har obehindrade kunskaper av svenska och engelska i tal och skrift.
Dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen. Som person är du en lagspelare med en positiv attityd och serviceinriktning. Du är flexibel och kan snabbt byta fokus och anpassa dig till nya arbetsuppgifter. Du är snabblärd och har ett genuint intresse av att lära dig nya teknologier och provningsmetoder.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Göteborg
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Josefine Kinnmark
Sök tjänsten nedan genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@pn.se
