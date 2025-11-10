Riggmekaniker | Global kund inom fordonsindustrin | Göteborg
2025-11-10
Om uppdraget
Just nu söker vi på Lernia Bemanning & Rekrytering en rigmekaniker till vår kund i Göteborg. Kunden bedriver avancerad testverksamhet inom motorkomponenter och drivsystem i en modern och tekniskt avancerad laboratoriemiljö. Här får du arbeta i ett team som ansvarar för testning av dieselmotorkomponenter, ventilsystem, ureadosering och injektorteknik - en viktig del i kundens produktutvecklingsarbete.Publiceringsdatum2025-11-10Arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
• Förbereda och genomföra testaktiviteter på motorkomponenter och delsystem
• Installera och koppla in testobjekt i testceller och mätsystem
• Utföra förebyggande och avhjälpande underhåll på testriggar
• Felsöka och åtgärda tekniska avvikelser i samarbete med tekniska supportfunktioner
• Justera ECU-data tillsammans med testingenjörer
• Säkerställa att kvalitet, säkerhet och testresultat håller högsta nivå
Vem söker vi?
Vi tror att du har en bakgrund inom industriell mekanik och känner dig hemma runt motorer och teknisk testutrustning. Du är noggrann, lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta.Kvalifikationer
• Teknisk utbildning från gymnasium eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Mekanisk erfarenhet av motorer (dieselmotorer är meriterande)
• Erfarenhet av el-, mekanik- och/eller pneumatiksystem
• Erfarenhet av mätutrustning och testmiljöer är meriterande
• God datorvana och kunskap i MS Office
• God svenska och engelska i tal och skriftDina personliga egenskaper
• Tekniskt nyfiken och noggrann
• Lösningsorienterad och analytisk
• Teaminriktad och kommunikativ
• Hög säkerhetsmedvetenhet
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
