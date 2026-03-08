Ridlärare sökes till liten ridskola med stora möjligheter.
Lovisas Ponnystall AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Degerfors Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Degerfors
2026-03-08
, Karlskoga
, Lekeberg
, Storfors
, Kristinehamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lovisas Ponnystall AB i Degerfors
Omfattning: 75 % med möjlighet till heltid
Tillträde: Höstterminen 2026
Vill du arbeta i en trygg och välfungerande ridskoleverksamhet där hästvälfärd, pedagogik och gemenskap står i centrum?
Lovisas Ponnystall söker nu en engagerad och pedagogisk ridlärare som vill vara med och utveckla vår ridskola tillsammans med oss från och med höstterminen 2026.
Om verksamheten
Lovisas Ponnystall är en familjär och pedagogiskt inriktad ridskola med fokus på kvalitativ ridundervisning i små grupper. Verksamheten omfattar cirka 175 uppsittningar per vecka och riktar sig främst till barn och ungdomar på olika nivåer.
Hos oss står hästvälfärd, säkerhet och en positiv lärandemiljö alltid i fokus. Vi arbetar för att skapa en ridskola där elever utvecklas både som ryttare och hästmänniskor.
Ridskolan är belägen i Degerfors kommun, cirka 13 minuter från Karlskoga och 35 minuter från Örebro, med goda pendlingsmöjligheter.
Verksamheten drivs i samarbete med Knutsbols Hästsällskap.
Anläggningen
Vår anläggning ligger naturskönt vid sjön Möckeln, med fantastiska möjligheter till uteritter och varierad träning.
På anläggningen finns bland annat:
Isolerat ridhus 20 × 60 m
Upplyst ridbana 20 × 60 m
Mindre terrängbana
Lättarbetat och funktionellt stall
Stora möjligheter till uteridning i vacker naturPubliceringsdatum2026-03-08Dina arbetsuppgifter
Tjänsten är varierad och innehåller både undervisning och arbete i den dagliga stallverksamheten.
Arbetsuppgifter inkluderar:
Planering och genomförande av ridlektioner
Ridning och utbildning av ridskoleponnyer
Daglig häst- och stallskötsel
Medverkan i planering och utveckling av ridskoleverksamheten
Bidra till en trygg, välorganiserad och positiv ridskolaKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har ridlärarutbildning (SRL I-II) eller motsvarande erfarenhet
Har god hästvana och erfarenhet av ridskoleundervisning
Är pedagogisk, strukturerad och ansvarstagande
Har ett professionellt och positivt bemötande mot elever och föräldrar
Har ett stort engagemang för hästar, utbildning och ridsport
Har B-körkort (krav)
Kan uppvisa utdrag ur belastningsregistret
Vi erbjuder
En etablerad och välfungerande ridskola
Ett varierat och utvecklande arbete
Möjlighet att vara med och påverka och utveckla verksamheten
Arbete i en miljö där hästvälfärd och kvalitet prioriteras
En naturskön arbetsplats med fina träningsmöjligheterSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till Lovisas Ponnystall.
Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: Lponnystall@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ridlärartjänst". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lovisas Ponnystall AB
(org.nr 559162-1981)
Knutsbol 860 (visa karta
)
693 91 DEGERFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9783523