Ridinstruktör till Upplands-Västmanlands Fältrittklubb
Upplands-Västmanlands Fältrittklubb / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Uppsala Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Uppsala
2026-07-05
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Drivs du av att ha ambitiösa elever och vill utveckla dem tillsammans med våra fina hästar?
Då tror vi att du kommer att trivas hos oss.
Upplands-Västmanlands Fältrittklubb (UVFK) är en ideell förening med över 400 medlemmar som bedriver ridutbildning av hög kvalitet för ungdomar och vuxna på stor häst, i en trygg och säker miljö.
Vår anläggning ligger i Kvarnbo strax utanför Uppsala och har plats för 34 hästar. Vår ambition är att vara förstahandsvalet för ryttare i Uppsala, och att alla medlemmar ska känna stolthet över att vara en del av föreningen.Publiceringsdatum2026-07-05Dina arbetsuppgifter
Du undervisar ridskolans elever på olika nivåer och bidrar samtidigt till att ta hand om våra hästar och vårda anläggningen. Det finns även möjlighet att hålla privatlektioner och att undervisa på de extra lektioner och kurser som anordnas löpande under året.
Vi söker dig som
● har level-examen eller är hippolog
● gillar att undervisa och utveckla våra elever
● ser hästen som en arbetskamrat och tar ansvar
● är flexibel och lösningsorienterad
Meriterande
● erfarenhet av vuxenundervisning
● BE-körkort
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Lön enligt kollektivavtal (Almega Tjänsteföretagen: ridinstruktör/ridlärare, hästskötare och övrig personal hos ridhusföretag). Anställningen är tillsvidare med sex månaders provanställning. Omfattning och tillträde enligt överenskommelse. Arbetet är schemalagt på dagtid, kvällar och helger.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt. Bifoga CV och personligt brev och mejla till akademistallmästare Karin Agenäs, karin.agenas@uvfk.org
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04
E-post: karin.agenas@uvfk.org Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands-Västmanlands Fältrittklubb
Kvarnbo (visa karta
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752 65 UPPSALA Arbetsplats
Upplands-Västmanlands Fältrittklubb Jobbnummer
9992745