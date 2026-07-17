Ridinstruktör till Norr Amsbergs Ridskola
Norr Amsbergs Ridklubb / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Borlänge Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Borlänge
2026-07-17
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Norr Amsbergs ridklubb är en mindre ridskola med fokus på barn- och ungdomar. På anläggningen samsas både ridskolan och privata ekipage. Ridskolan är belägen i byn Norr Amsberg, cirka en mil norr om Borlänge. Vi har i dagsläget 10 hästar/ponnyer och cirka 110 uppsittningar varje vecka. Vi har lektionsverksamhet måndag till torsdag, samt på lördagar. Verksamheten bedrivs utomhus på ridbana.Publiceringsdatum2026-07-17Profil
Vi söker en engagerad ridinstruktör som vill vara med och utveckla vår ridskoleverksamhet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som tycker det är roligt att jobba med barn, ungdomar, hästar och gemenskap i stallet. Du ska vara positiv, flexibel, ansvarstagande och ha god kommunikativ förmåga. Du ska ha lätt för att samarbeta, vara engagerad och prioritera hästvälfärd.
Du ska tycka om att undervisa på olika nivåer och vara pedagogisk. Det är meriterande om du har utbildning och/eller har erfarenhet av undervisning, och vi ser gärna att du är en aktiv ryttare. Vi vill att du ska vara ett gott föredöme för våra elever, ha hästarnas välmående som fokus och se ridskolan som en mötesplats där alla är välkomna. Körkort är ett måste då ridskolan ligger lite avsides.
I tjänsten ingår att planera och genomföra ridlektioner för barn, ungdomar och vuxna på olika nivåer. Häst- och stallskötsel ingår de dagar du har lektioner. Vidareutbildning av våra hästar, hålla i evenemang, samt viss administration kan förekomma.
Anställningsform: Provanställning
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Tjänstens omfattning: Lektioner onsdagar, torsdagar 16.00-20.30, samt lördagar 08.30-13.30 (andra arbetstider kan förekomma)
Lön: Enligt avtal
Ansökan: Referenser bifogas med fördel i ansökan, Intervjuer hålls löpande.
I ansökan vill vi ha följande:
Kontaktuppgifter.Kvalifikationer
ArbetslivserfarenhetUtbildningsbakgrund
Personlig information
Vi ser med glädje fram emot Din ansökan – Välkommen!
Ansökan skickas till: info@norramsbergsrk.se
För frågor kontakta Cecilia Lilja på info@norramsbergsrk.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: info@norramsbergsrk.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ridinstruktör". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Norr Amsbergs Ridklubb
Norr Amsberg 565 (visa karta
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781 90 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Norr Amsbergs Ridklubb Jobbnummer
10005328