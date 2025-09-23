Ribbyskolan söker slöjdlärare åk 3-9, graviditetsvikariat 1 år.
2025-09-23
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Ribbyskolan söker legitimerade lärare i slöjd för undervisning åk 3-9, graviditets vikariat 1 år.
Ribbyskolan är i dag en F-9 skola och har för närvarande ca 900 elever samt ca 100 personal. Vi har en trivsam skola med bra miljö och ett kollegie som känner stor motivation att undervisa, utveckla och följa sina elever. Vi har god teknisk standard, vi arbetar med interaktiva tavlor och med digitala verktyg samt utforskar nya arbetssätt för att förstärka lärandet.
Vi är inne i en spännande utvecklingsprocess som skola där vi tillsammans bygger en ny lärandeorganisation i nya lokaler.
På Ribbyskolan känner all personal sig delaktiga i arbetet med att skapa en bra skola. Gå gärna in på vår webbplats, så får du mer information om vår skola.
Du kommer ha stor möjlighet att påverka din framtida arbetsplats.
Välkommen till en skola där vi tillsammans skapar framtid!
Ditt uppdrag
Vi söker dig som är legitimerad lärare och som har behörighet att undervisa i slöjd. Du har alltid ett respektfullt bemötande gentemot människors olikheter samt delar samhällets och skolans värdegrund. Du är lyhörd och flexibel samt känner stort ansvar för dina elever och verksamheten. Du har en god förmåga att organisera och strukturera, samt driva och ta ansvar för utvecklingen av dina elever, undervisningen och verksamheten.
Du är legitimerad lärare och behörig att undervisa i de båda slöjdarterna samt har erfarenhet av att undervisa i båda slöjdarterna, åk 3-9.
Du har ett medvetet pedagogiskt arbetssätt och en positiv elevsyn som utgår ifrån att alla elever kan och vill lyckas. Du har erfarenhet av elever som på olika sätt utmanar och anpassar din undervisning för att alla elever ska få ledning och stimulans. Du har vilja och förmåga att utveckla användandet av digitala lär- och hjälpmedel för att tydliggöra pedagogik. I ditt arbete är du tydlig och strukturerad. Du skapar goda relationer med elever, vårdnadshavare och kolleger. På vår arbetsplats är det viktigt med tydlighet och lågaffektivt bemötande. Du agerar självständigt samtidigt som du också värnar om gott samarbete.
Du är lösningsinriktad och vågar tänka i nya banor. Du kommer att vara en del i ett arbetslag där det ställs krav på gott samarbete och att man prestigelöst arbetar för elevernas bästa. Du har god förmåga till att skapa goda kontakter med kollegor, vårdnadshavare och externa kontakter.
Välkommen in med din ansökan!
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering.
